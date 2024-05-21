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Хоценко обсудил с делегацией из Узбекистана в Омске вопросы сотрудничества - РИА Новости, 21.05.2024
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Омская область
 
17:27 21.05.2024 (обновлено: 17:35 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/sotrudnichestvo-1947485454.html
Хоценко обсудил с делегацией из Узбекистана в Омске вопросы сотрудничества
Хоценко обсудил с делегацией из Узбекистана в Омске вопросы сотрудничества - РИА Новости, 21.05.2024
Хоценко обсудил с делегацией из Узбекистана в Омске вопросы сотрудничества
Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с делегацией Навоийской области Республики Узбекистан вопросы развития двустороннего межрегионального... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:27
2024-05-21T17:35
омская область
узбекистан
навоийская область
виталий хоценко
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ОМСК, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с делегацией Навоийской области Республики Узбекистан вопросы развития двустороннего межрегионального сотрудничества, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Омскую область посетила делегации официальных лиц и деловых кругов Навоийской области во главе с хокимом Норматом Турсуновым. Стороны наметили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества и определили приоритетные направления и проекты. Стороны подписали двустороннее соглашение между правительством Омской области и Хокимиятом Навоийской области Республики Узбекистан об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной, гуманитарной и иных областях. "Для Омской области Узбекистан – один из основных партнеров среди стран Центральной Азии. По итогам прошлого года он занимает шестое место во внешнеторговом обороте региона. Омские организации – активные участники бизнес-миссий и отраслевых выставок. Сегодня мы видим много перспектив для сотрудничества в сфере промышленной кооперации. Омские предприятия машиностроения, химической продукции, приборостроения, агропромышленной сферы открыты к реализации совместных проектов", - отметил Виталий Хоценко. Взаимодействовать планируется между предприятиями пищевой отрасли. Омичи поставляют в Узбекистан кондитерскую продукцию, сгущенное молоко, муку и макаронные изделия. Агропромышленная сфера также представляет взаимный интерес. Также между омскими и узбекистанскими вузами заключено около 20 соглашений о сотрудничестве.
https://ria.ru/20240520/khotsenko-1947216410.html
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узбекистан, навоийская область, виталий хоценко
Омская область , Узбекистан, Навоийская область, Виталий Хоценко

Хоценко обсудил с делегацией из Узбекистана в Омске вопросы сотрудничества

© Фото : Пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с делегацией Навоийской области Республики Узбекистан вопросы развития двустороннего межрегионального сотрудничества. 21 мая 2024
Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с делегацией Навоийской области Республики Узбекистан вопросы развития двустороннего межрегионального сотрудничества. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с делегацией Навоийской области Республики Узбекистан вопросы развития двустороннего межрегионального сотрудничества. 21 мая 2024
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ОМСК, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с делегацией Навоийской области Республики Узбекистан вопросы развития двустороннего межрегионального сотрудничества, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Омскую область посетила делегации официальных лиц и деловых кругов Навоийской области во главе с хокимом Норматом Турсуновым. Стороны наметили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества и определили приоритетные направления и проекты. Стороны подписали двустороннее соглашение между правительством Омской области и Хокимиятом Навоийской области Республики Узбекистан об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной, гуманитарной и иных областях.
Губерна­тора Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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"Для Омской области Узбекистан – один из основных партнеров среди стран Центральной Азии. По итогам прошлого года он занимает шестое место во внешнеторговом обороте региона. Омские организации – активные участники бизнес-миссий и отраслевых выставок. Сегодня мы видим много перспектив для сотрудничества в сфере промышленной кооперации. Омские предприятия машиностроения, химической продукции, приборостроения, агропромышленной сферы открыты к реализации совместных проектов", - отметил Виталий Хоценко.
Взаимодействовать планируется между предприятиями пищевой отрасли. Омичи поставляют в Узбекистан кондитерскую продукцию, сгущенное молоко, муку и макаронные изделия. Агропромышленная сфера также представляет взаимный интерес. Также между омскими и узбекистанскими вузами заключено около 20 соглашений о сотрудничестве.
 
Омская областьУзбекистанНавоийская областьВиталий Хоценко
 
 
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