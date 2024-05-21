https://ria.ru/20240521/sotrudnichestvo-1947485454.html

Хоценко обсудил с делегацией из Узбекистана в Омске вопросы сотрудничества

Хоценко обсудил с делегацией из Узбекистана в Омске вопросы сотрудничества - РИА Новости, 21.05.2024

Хоценко обсудил с делегацией из Узбекистана в Омске вопросы сотрудничества

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с делегацией Навоийской области Республики Узбекистан вопросы развития двустороннего межрегионального... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:27

2024-05-21T17:27

2024-05-21T17:35

омская область

узбекистан

навоийская область

виталий хоценко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947487270_0:4:1170:662_1920x0_80_0_0_290fac2197f275e8729798c9ebfd4049.jpg

ОМСК, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с делегацией Навоийской области Республики Узбекистан вопросы развития двустороннего межрегионального сотрудничества, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Омскую область посетила делегации официальных лиц и деловых кругов Навоийской области во главе с хокимом Норматом Турсуновым. Стороны наметили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества и определили приоритетные направления и проекты. Стороны подписали двустороннее соглашение между правительством Омской области и Хокимиятом Навоийской области Республики Узбекистан об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной, гуманитарной и иных областях. "Для Омской области Узбекистан – один из основных партнеров среди стран Центральной Азии. По итогам прошлого года он занимает шестое место во внешнеторговом обороте региона. Омские организации – активные участники бизнес-миссий и отраслевых выставок. Сегодня мы видим много перспектив для сотрудничества в сфере промышленной кооперации. Омские предприятия машиностроения, химической продукции, приборостроения, агропромышленной сферы открыты к реализации совместных проектов", - отметил Виталий Хоценко. Взаимодействовать планируется между предприятиями пищевой отрасли. Омичи поставляют в Узбекистан кондитерскую продукцию, сгущенное молоко, муку и макаронные изделия. Агропромышленная сфера также представляет взаимный интерес. Также между омскими и узбекистанскими вузами заключено около 20 соглашений о сотрудничестве.

https://ria.ru/20240520/khotsenko-1947216410.html

узбекистан

навоийская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

узбекистан, навоийская область, виталий хоценко