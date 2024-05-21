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ЕС и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности
ЕС и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности - РИА Новости, 21.05.2024
ЕС и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности
ЕС и Молдавия во вторник подписали соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности, сообщил в сети X глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:54
2024-05-21T14:54
2024-05-21T15:17
молдавия
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. ЕС и Молдавия во вторник подписали соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности, сообщил в сети X глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Молдавия стала первой страной, заключившей партнерское соглашение по безопасности и обороне с Европейским союзом. Такое партнерство повысит устойчивость этой страны. Это позволит вместе решать общие проблемы в области безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным, изучить новые области сотрудничества", - написал он.Ранее СМИ сообщали, что Молдавия и ЕС договорятся об углублении партнерства в сфере безопасности "до беспрецедентного уровня". Отмечалось, что, согласно предложению ЕС, Молдавия будет активнее обмениваться разведданными со странами Евросоюза, участвовать в совместных военных учениях и программах военных закупок. Новое соглашение направлено также на повышение уровня взаимодействия Молдавии и ЕС при противостоянии зарубежному вмешательству, терроризму и киберугрозам.
https://ria.ru/20240521/es-1947330955.html
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молдавия, евросоюз, жозеп боррель, в мире
Молдавия, Евросоюз, Жозеп Боррель, В мире
ЕС и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности
Боррель: ЕС и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности