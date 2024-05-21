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Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за гибели президента Ирана - РИА Новости, 21.05.2024
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02:04 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/soboleznovanie-1947314001.html
Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за гибели президента Ирана
Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за гибели президента Ирана - РИА Новости, 21.05.2024
Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за гибели президента Ирана
Лидер КНДР Ким Чен Ын в телеграмме первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, который до новых выборов должен исполнять обязанности погибшего президента... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T02:04
2024-05-21T02:04
в мире
иран
азербайджан
ким чен ын
мохаммад мохбер
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в телеграмме первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, который до новых выборов должен исполнять обязанности погибшего президента Эбрахима Раиси, выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью Раиси, назвав его "близким другом народа КНДР", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как отмечается, лидер КНДР назвал гибель иранского президента большой потерей для "братского иранского народа и народов мира, стремящихся к независимости и справедливости". "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын после получения шокирующих новостей о внезапной гибели в результате аварии президента Эбрахима Раиси от имени правительства и народа КНДР и от своего собственного имени выразил в послании глубокие соболезнования в адрес первого вице-президента Ирана и через него иранскому правительству и народу, а также семьям погибших... В сообщении говорится, что президент Ирана был выдающимся государственным деятелем и близким другом народа КНДР, который внес большой вклад в дело иранского народа по защите суверенитета, развития и интересов своей страны", - передает агентство. Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи сообщил в понедельник, что по погибшему президенту и сопровождавшим его лицам в Иране объявлен пятидневный траур. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту. Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947110964.html
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в мире, иран, азербайджан, ким чен ын, мохаммад мохбер, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Азербайджан, Ким Чен Ын, Мохаммад Мохбер, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана
Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за гибели президента Ирана

ЦТАК: Ким Чен Ын в телеграмме выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в телеграмме первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, который до новых выборов должен исполнять обязанности погибшего президента Эбрахима Раиси, выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью Раиси, назвав его "близким другом народа КНДР", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Как отмечается, лидер КНДР назвал гибель иранского президента большой потерей для "братского иранского народа и народов мира, стремящихся к независимости и справедливости".
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В МИД глубоко опечалены гибелью президента Раиси
Вчера, 09:47
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын после получения шокирующих новостей о внезапной гибели в результате аварии президента Эбрахима Раиси от имени правительства и народа КНДР и от своего собственного имени выразил в послании глубокие соболезнования в адрес первого вице-президента Ирана и через него иранскому правительству и народу, а также семьям погибших... В сообщении говорится, что президент Ирана был выдающимся государственным деятелем и близким другом народа КНДР, который внес большой вклад в дело иранского народа по защите суверенитета, развития и интересов своей страны", - передает агентство.
Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан.
Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи сообщил в понедельник, что по погибшему президенту и сопровождавшим его лицам в Иране объявлен пятидневный траур. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту. Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели Раиси при крушении вертолета
Вчера, 07:38
 
В миреИранАзербайджанКим Чен ЫнМохаммад МохберХосейн Амир АбдоллахианКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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