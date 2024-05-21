https://ria.ru/20240521/soboleznovanie-1947314001.html

Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за гибели президента Ирана

Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за гибели президента Ирана - РИА Новости, 21.05.2024

Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за гибели президента Ирана

Лидер КНДР Ким Чен Ын в телеграмме первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, который до новых выборов должен исполнять обязанности погибшего президента... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T02:04

2024-05-21T02:04

2024-05-21T02:04

в мире

иран

азербайджан

ким чен ын

мохаммад мохбер

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в телеграмме первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, который до новых выборов должен исполнять обязанности погибшего президента Эбрахима Раиси, выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью Раиси, назвав его "близким другом народа КНДР", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как отмечается, лидер КНДР назвал гибель иранского президента большой потерей для "братского иранского народа и народов мира, стремящихся к независимости и справедливости". "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын после получения шокирующих новостей о внезапной гибели в результате аварии президента Эбрахима Раиси от имени правительства и народа КНДР и от своего собственного имени выразил в послании глубокие соболезнования в адрес первого вице-президента Ирана и через него иранскому правительству и народу, а также семьям погибших... В сообщении говорится, что президент Ирана был выдающимся государственным деятелем и близким другом народа КНДР, который внес большой вклад в дело иранского народа по защите суверенитета, развития и интересов своей страны", - передает агентство. Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи сообщил в понедельник, что по погибшему президенту и сопровождавшим его лицам в Иране объявлен пятидневный траур. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту. Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947110964.html

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в мире, иран, азербайджан, ким чен ын, мохаммад мохбер, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана