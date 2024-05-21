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США скоро могут объявить о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2024
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08:08 21.05.2024 (обновлено: 08:14 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/smi-1947327789.html
США скоро могут объявить о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ
США скоро могут объявить о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2024
США скоро могут объявить о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ
США могут объявить о новом пакете "военной помощи" Украине на этой неделе, сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T08:08
2024-05-21T08:14
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США могут объявить о новом пакете "военной помощи" Украине на этой неделе, сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников."Возможно, позднее на этой неделе будет новый пакет (помощи Украине)", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена хочет вернуться к прежнему графику объявлений каждые две недели об извлечении боеприпасов и техники из американских запасов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
США скоро могут объявить о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ

СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине до конца недели

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США могут объявить о новом пакете "военной помощи" Украине на этой неделе, сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников.
"Возможно, позднее на этой неделе будет новый пакет (помощи Украине)", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена хочет вернуться к прежнему графику объявлений каждые две недели об извлечении боеприпасов и техники из американских запасов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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