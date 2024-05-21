США скоро могут объявить о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ
СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине до конца недели
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США могут объявить о новом пакете "военной помощи" Украине на этой неделе, сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников.
"Возможно, позднее на этой неделе будет новый пакет (помощи Украине)", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена хочет вернуться к прежнему графику объявлений каждые две недели об извлечении боеприпасов и техники из американских запасов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.