https://ria.ru/20240521/smi-1947327789.html

США скоро могут объявить о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ

США скоро могут объявить о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2024

США скоро могут объявить о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ

США могут объявить о новом пакете "военной помощи" Украине на этой неделе, сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T08:08

2024-05-21T08:08

2024-05-21T08:14

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США могут объявить о новом пакете "военной помощи" Украине на этой неделе, сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников."Возможно, позднее на этой неделе будет новый пакет (помощи Украине)", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена хочет вернуться к прежнему графику объявлений каждые две недели об извлечении боеприпасов и техники из американских запасов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина