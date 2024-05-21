https://ria.ru/20240521/sirena-1947401328.html
В Белгородской области объявили воздушную тревогу
В Белгородской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.05.2024
В Белгородской области объявили воздушную тревогу
Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области, сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:36
2024-05-21T13:36
2024-05-21T13:38
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области, сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба."На всей территории области запущена сирена ракетной опасности! Срочно пройдите в укрытие!" - говорится в сообщении оперштаба.
https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html
белгородская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области объявили воздушную тревогу
В Белгородской области зазвучала сирена ракетной опасности