https://ria.ru/20240521/sanktsii-1947385348.html

Британия и Австрия обсудили усиление санкций против России

Британия и Австрия обсудили усиление санкций против России - РИА Новости, 21.05.2024

Британия и Австрия обсудили усиление санкций против России

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсудил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером способы усиления экономического давления на Россию. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:38

2024-05-21T12:38

2024-05-21T12:39

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсудил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером способы усиления экономического давления на Россию. "Мы обсудили, что еще мы можем вместе сделать на экономическом фронте, чтобы убедиться, что российская военная машина не получает поддержки", - сказал Сунак на совместной пресс-конференции в Вене. Трансляцию вел телеканал Sky News. Деталей обсуждаемых мер премьер не озвучил. Помимо Украины, Сунак и Нехаммер обсудили ситуацию в секторе Газа, доставку туда гуманитарной помощи, а также проблемы нелегальной миграции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240520/tek-1947278994.html

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в мире, россия, великобритания, австрия, риши сунак, карл нехаммер, владимир путин