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Британия и Австрия обсудили усиление санкций против России - РИА Новости, 21.05.2024
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12:38 21.05.2024 (обновлено: 12:39 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/sanktsii-1947385348.html
Британия и Австрия обсудили усиление санкций против России
Британия и Австрия обсудили усиление санкций против России - РИА Новости, 21.05.2024
Британия и Австрия обсудили усиление санкций против России
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсудил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером способы усиления экономического давления на Россию. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:38
2024-05-21T12:39
в мире
россия
великобритания
австрия
риши сунак
карл нехаммер
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсудил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером способы усиления экономического давления на Россию. "Мы обсудили, что еще мы можем вместе сделать на экономическом фронте, чтобы убедиться, что российская военная машина не получает поддержки", - сказал Сунак на совместной пресс-конференции в Вене. Трансляцию вел телеканал Sky News. Деталей обсуждаемых мер премьер не озвучил. Помимо Украины, Сунак и Нехаммер обсудили ситуацию в секторе Газа, доставку туда гуманитарной помощи, а также проблемы нелегальной миграции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240520/tek-1947278994.html
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в мире, россия, великобритания, австрия, риши сунак, карл нехаммер, владимир путин
В мире, Россия, Великобритания, Австрия, Риши Сунак, Карл Нехаммер, Владимир Путин
Британия и Австрия обсудили усиление санкций против России

Премьер Британии обсудил с канцлером Австрии способы усиления давления на Россию

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсудил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером способы усиления экономического давления на Россию.
"Мы обсудили, что еще мы можем вместе сделать на экономическом фронте, чтобы убедиться, что российская военная машина не получает поддержки", - сказал Сунак на совместной пресс-конференции в Вене. Трансляцию вел телеканал Sky News. Деталей обсуждаемых мер премьер не озвучил.
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Помимо Украины, Сунак и Нехаммер обсудили ситуацию в секторе Газа, доставку туда гуманитарной помощи, а также проблемы нелегальной миграции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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В миреРоссияВеликобританияАвстрияРиши СунакКарл НехаммерВладимир Путин
 
 
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