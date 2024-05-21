https://ria.ru/20240521/rossiya-1947272725.html

Дождались: в России грядет повышение налогов

Дождались: в России грядет повышение налогов - РИА Новости, 21.05.2024

Дождались: в России грядет повышение налогов

То, о чем так долго говорили все, наконец свершилось: правительство и Госдума запустили процесс обсуждения изменений налоговой системы России. По сути, это... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T08:00

2024-05-21T08:00

2024-05-21T08:01

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То, о чем так долго говорили все, наконец свершилось: правительство и Госдума запустили процесс обсуждения изменений налоговой системы России. По сути, это отказ от плоской шкалы и переход к прогрессивной.Речь не идет, разумеется, о том, чтобы "все отнять и поделить". По словам министра финансов Антона Силуанова, огромное большинство людей в стране изменения в налогообложении вообще не затронут. Повышение налогов относится исключительно к крупным корпорациям, бизнесу с большими оборотами и физическим лицам с высоким уровнем доходов. Около 95 процентов предприятий малого бизнеса будут работать в прежнем налоговом режиме.Плоская шкала налогов существовала в России с 2001 года. Ее ввели тогда, когда страна только-только выбиралась из экономической ямы 90-х. Она сыграла несомненную положительную роль — в бизнес пошли частные деньги, предприниматели быстро осознали, что своевременная уплата налогов позволяет жить и развиваться легально, динамично и безопасно. А это в целом куда приятнее, чем разруливать проблемы с братками-рэкетирами. Именно плоская шкала создала экономическое чудо России: страна, с трудом пережившая девальвацию и дефолт и барахтавшаяся на дне мировой экономики, за пару десятилетий стала одним из глобальных лидеров.Однако бурный экономический рост принес свои перекосы — прежде всего огромное неравенство в доходах. Еще одна болезнь российского (да и не только российского) капитализма — болезненная одержимость выводом денег за рубеж. Миллиарды, которые могли бы идти на развитие страны, шли, откровенно говоря, на полнейшую ерунду — футбольные клубы, переоцененную "недвигу", фальшивки Да Винчи...В последние годы значительная часть этих активов была западными партнерами беззастенчиво уворована. И, по свидетельству делового издания Bloomberg, российские миллиардеры массово потянулись переводить свои счета и активы в Россию. Посмотрели, наверное, на "мильон терзаний" Фридмана и прониклись. Добро пожаловать домой, однако страна ждет от богатых граждан соответствующего вклада в развитие.Налоговая прогрессия будет абсолютно прозрачной. Бенефициаром новой системы должны стать семьи с детьми, а также те регионы, где есть демографические и экономические трудности. Главное, на что пойдут собранные деньги, это масштабные национальные проекты, в первую очередь социальной направленности.Для бизнеса предусмотрено несколько вариантов "амнистии". Поддержка будет оказана тем, кто не станет дробить свой бизнес, чтобы уйти от повышенного налога. Налоговые изменения не коснутся тех инвестпроектов, которым были гарантированы стабильные условия. И самое главное — на помощь государства могут рассчитывать только те бизнесмены, которые инвестируют в Россию, а не выводят деньги в офшоры.Попросту говоря, деньги, заработанные в России, будут оставаться в стране — и это действительно то управление экономической жизнью страны, которого общество ждало от государства.Будет ли бизнес честно платить налоги по новой ставке? Ответ на это дает история. В 2001 году сама идея платить государству многим казалась странной, однако и частники, и "физики" приняли 13-процентный налог с энтузиазмом. Налоговая дисциплина поражала. По итогам тогдашней реформы МВФ признал Россию самой успешной в мире страной в переходе на плоскую шкалу."Заплати налоги и спи спокойно" — эта максима работает до сих пор. Бизнесмену, как и нам всем, важно, где он живет, в какой стране растут его дети. Всем хочется, чтобы страна была процветающей, нарядной, безопасной. Всем нужно лучшее в мире образование, лучшая в мире медицина и лучшие дороги, а на все это нужны деньги. Если уж богатый человек решил связать свою жизнь с Россией, справедливо было бы вложиться в улучшение нашей общей жизни.И тут мы подходим к моральному аспекту налоговых изменений. Профессиональные финансисты избегают разговоров на эту тему, но для людей она предельно важна. Родовая травма нашего общества — откровенно несправедливая приватизация 90-х, память о ней просто невозможно стереть из общественного сознания. Переход к прогрессивной налоговой шкале призван исправить эту застарелую несправедливость.Цель налоговой прогрессии — не только обеспечить прорывное развитие российского общества, но и смягчить нравы, сделать страну лучше, а людей — счастливее. Эти деньги пойдут на то, чтобы мы жили в прекрасных новых домах, по улицам бегали бы дети, а прохожие чаще улыбались бы друг другу. Возмущение неравенством взрывает сегодня изнутри целые страны. Мы должны сделать все, чтобы это неравенство смягчить.Крупный бизнес по-разному отнесся к инициативе правительства. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук считает, что прогрессивная шкала — это "очень хорошая история". Член РСПП Дмитрий Мазепин призвал законодателей быть осторожнее с налогами и "не резать курицу, которая несет золотые яйца". Однако, по последним данным, курице ничто не угрожает. Мы все просто хотим, чтобы ее яйца остались в России.

https://ria.ru/20240520/slushaniya-1947243397.html

https://ria.ru/20240313/nalogooblozhenie-1932636969.html

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аналитика, россия, антон силуанов, татьяна бакальчук, дмитрий мазепин, госдума рф, мвф, экономика