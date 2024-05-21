https://ria.ru/20240521/proisshestvie-1947508483.html
Суд продлил арест журналистке Sota Vision* по обвинению в экстремизме
Суд продлил арест журналистке Sota Vision* по обвинению в экстремизме - РИА Новости, 21.05.2024
Суд продлил арест журналистке Sota Vision* по обвинению в экстремизме
Басманный суд Москвы продлил арест до августа журналистке издания Sota Vision* (признано иноагентом) Антонине Фаворской (Кравцовой), обвиняемой в участии в... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:53
2024-05-21T18:53
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест до августа журналистке издания Sota Vision* (признано иноагентом) Антонине Фаворской (Кравцовой), обвиняемой в участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Кравцовой Антонины Юрьевны до 3 августа 2024 года", - сказал собеседник агентства. Ранее в инстанции уточнили, что журналистка обвиняется в сборе материала и изготовлении видеороликов и публикаций для ФБК* (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Басманный суд Москвы 29 марта по ходатайству следствия заключил журналистку под стражу на два месяца. Согласно картотеке суда, Фаворской вменяют часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Ей грозит от 300 тысяч рублей штрафа до шести лет лишения свободы. По данным Sota Vision*, Фаворская была задержана на выходе из спецприемника в деревне Сахарово, где отбывала административный арест в 10 суток, назначенный судом за неповиновение сотруднику полиции.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947393240.html
https://ria.ru/20240514/udaltsov-1945918072.html
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происшествия, москва, россия, фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Москва, Россия, Фонд борьбы с коррупцией
Суд продлил арест журналистке Sota Vision* по обвинению в экстремизме
Суд продлил арест журналистке Sota Vision Фаворской (Кравцовой) до августа
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест до августа журналистке издания Sota Vision* (признано иноагентом) Антонине Фаворской (Кравцовой), обвиняемой в участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Кравцовой Антонины Юрьевны до 3 августа 2024 года", - сказал собеседник агентства.
Ранее в инстанции уточнили, что журналистка обвиняется в сборе материала и изготовлении видеороликов и публикаций для ФБК
* (организация признана в РФ
экстремистской и запрещена).
Басманный суд Москвы 29 марта по ходатайству следствия заключил журналистку под стражу на два месяца.
Согласно картотеке суда, Фаворской вменяют часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Ей грозит от 300 тысяч рублей штрафа до шести лет лишения свободы.
По данным Sota Vision*, Фаворская была задержана на выходе из спецприемника в деревне Сахарово, где отбывала административный арест в 10 суток, назначенный судом за неповиновение сотруднику полиции.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.