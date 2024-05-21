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На пожаре в Ногинске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.05.2024
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05:23 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/pozhar-1947320398.html
На пожаре в Ногинске ликвидировали открытое горение
На пожаре в Ногинске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.05.2024
На пожаре в Ногинске ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на пожаре в Ногинске, где загорелись кровля и складское помещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T05:23
2024-05-21T05:23
происшествия
ногинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в Ногинске, где загорелись кровля и складское помещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости о пожаре в Ногинске, загорелись кровля и складское помещение на первом этаже. Позже МЧС России в Telegram-канале сообщили, что на месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники, для тушения задействована высотная техника, работа идет по трем боевым направлениям. "В Ногинске на пожаре ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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происшествия, ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ногинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На пожаре в Ногинске ликвидировали открытое горение

МЧС России: на пожаре в Ногинске ликвидировали открытое горение

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в Ногинске, где загорелись кровля и складское помещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости о пожаре в Ногинске, загорелись кровля и складское помещение на первом этаже. Позже МЧС России в Telegram-канале сообщили, что на месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники, для тушения задействована высотная техника, работа идет по трем боевым направлениям.
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"В Ногинске на пожаре ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияНогинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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