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На пожаре в Ногинске ликвидировали открытое горение
На пожаре в Ногинске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.05.2024
На пожаре в Ногинске ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на пожаре в Ногинске, где загорелись кровля и складское помещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T05:23
2024-05-21T05:23
2024-05-21T05:23
происшествия
ногинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в Ногинске, где загорелись кровля и складское помещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости о пожаре в Ногинске, загорелись кровля и складское помещение на первом этаже. Позже МЧС России в Telegram-канале сообщили, что на месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники, для тушения задействована высотная техника, работа идет по трем боевым направлениям. "В Ногинске на пожаре ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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происшествия, ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ногинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На пожаре в Ногинске ликвидировали открытое горение
МЧС России: на пожаре в Ногинске ликвидировали открытое горение