https://ria.ru/20240521/pozhar-1947320398.html

На пожаре в Ногинске ликвидировали открытое горение

На пожаре в Ногинске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.05.2024

На пожаре в Ногинске ликвидировали открытое горение

Открытое горение ликвидировано на пожаре в Ногинске, где загорелись кровля и складское помещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T05:23

2024-05-21T05:23

2024-05-21T05:23

происшествия

ногинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в Ногинске, где загорелись кровля и складское помещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости о пожаре в Ногинске, загорелись кровля и складское помещение на первом этаже. Позже МЧС России в Telegram-канале сообщили, что на месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники, для тушения задействована высотная техника, работа идет по трем боевым направлениям. "В Ногинске на пожаре ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240508/pozhar-1944554042.html

ногинск

россия

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происшествия, ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)