https://ria.ru/20240521/pozhar-1947314871.html

Пожар на фабрике в Ногинске локализовали на 3,6 тысячи квадратных метров

Пожар на фабрике в Ногинске локализовали на 3,6 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 21.05.2024

Пожар на фабрике в Ногинске локализовали на 3,6 тысячи квадратных метров

Пожар в Ногинске, где на фабрике горят кровля и складское помещение, локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, кровля обрушилась по всей площади,... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T02:46

2024-05-21T02:46

2024-05-21T02:46

ногинск

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пожар в Ногинске, где на фабрике горят кровля и складское помещение, локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, кровля обрушилась по всей площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее экстренные службы сообщали РИА новости о пожаре на фабрике в Ногинске, горят кровля и складское помещение на первом этаже. Позже МЧС России в Telegram-канале сообщили, что на месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники, для тушения задействована высотная техника, работа идет по трем боевым направлениям. "Пожар в Ногинске локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли по всей площади", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240521/pozhary-1947314686.html

ногинск

россия

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ногинск, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)