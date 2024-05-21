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Пожар на фабрике в Ногинске локализовали на 3,6 тысячи квадратных метров
Пожар на фабрике в Ногинске локализовали на 3,6 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 21.05.2024
Пожар на фабрике в Ногинске локализовали на 3,6 тысячи квадратных метров
Пожар в Ногинске, где на фабрике горят кровля и складское помещение, локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, кровля обрушилась по всей площади,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T02:46
2024-05-21T02:46
2024-05-21T02:46
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пожар в Ногинске, где на фабрике горят кровля и складское помещение, локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, кровля обрушилась по всей площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее экстренные службы сообщали РИА новости о пожаре на фабрике в Ногинске, горят кровля и складское помещение на первом этаже. Позже МЧС России в Telegram-канале сообщили, что на месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники, для тушения задействована высотная техника, работа идет по трем боевым направлениям. "Пожар в Ногинске локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли по всей площади", - говорится в сообщении.
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ногинск, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ногинск, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на фабрике в Ногинске локализовали на 3,6 тысячи квадратных метров
Пожар на фабрике в Ногинске локализовали на 3,6 тысячи квадратных метров
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пожар в Ногинске, где на фабрике горят кровля и складское помещение, локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, кровля обрушилась по всей площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее экстренные службы сообщали РИА новости о пожаре на фабрике в Ногинске, горят кровля и складское помещение на первом этаже. Позже МЧС России в Telegram-канале сообщили, что на месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники, для тушения задействована высотная техника, работа идет по трем боевым направлениям.
"Пожар в Ногинске локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли по всей площади", - говорится в сообщении.