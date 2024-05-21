Рейтинг@Mail.ru
Пожар на фабрике в Ногинске локализовали на 3,6 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/pozhar-1947314871.html
Пожар на фабрике в Ногинске локализовали на 3,6 тысячи квадратных метров
Пожар на фабрике в Ногинске локализовали на 3,6 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 21.05.2024
Пожар на фабрике в Ногинске локализовали на 3,6 тысячи квадратных метров
Пожар в Ногинске, где на фабрике горят кровля и складское помещение, локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, кровля обрушилась по всей площади,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T02:46
2024-05-21T02:46
ногинск
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пожар в Ногинске, где на фабрике горят кровля и складское помещение, локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, кровля обрушилась по всей площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее экстренные службы сообщали РИА новости о пожаре на фабрике в Ногинске, горят кровля и складское помещение на первом этаже. Позже МЧС России в Telegram-канале сообщили, что на месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники, для тушения задействована высотная техника, работа идет по трем боевым направлениям. "Пожар в Ногинске локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли по всей площади", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240521/pozhary-1947314686.html
ногинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ногинск, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ногинск, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на фабрике в Ногинске локализовали на 3,6 тысячи квадратных метров

Пожар на фабрике в Ногинске локализовали на 3,6 тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пожар в Ногинске, где на фабрике горят кровля и складское помещение, локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, кровля обрушилась по всей площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее экстренные службы сообщали РИА новости о пожаре на фабрике в Ногинске, горят кровля и складское помещение на первом этаже. Позже МЧС России в Telegram-канале сообщили, что на месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники, для тушения задействована высотная техника, работа идет по трем боевым направлениям.
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В лесах Забайкальского края из-за пожаров ввели режим ЧС
02:43
"Пожар в Ногинске локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли по всей площади", - говорится в сообщении.
 
НогинскРоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала