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Более 500 пострадавших от паводка олекминцев в Якутии получат матпомощь - РИА Новости, 21.05.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
18:15 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/pomosch-1947499647.html
Более 500 пострадавших от паводка олекминцев в Якутии получат матпомощь
Более 500 пострадавших от паводка олекминцев в Якутии получат матпомощь - РИА Новости, 21.05.2024
Более 500 пострадавших от паводка олекминцев в Якутии получат матпомощь
Более 500 пострадавших от паводка жителей Олекминского района получат единовременную материальную помощь из резервного фонда кабмина Якутии, сообщает... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:15
2024-05-21T18:15
республика саха (якутия)
олекминский район
айсен николаев
наводнения в россии — 2024
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ЯКУТСК, 21 мая – РИА Новости. Более 500 пострадавших от паводка жителей Олекминского района получат единовременную материальную помощь из резервного фонда кабмина Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава Якутии Айсен Николаев во вторник провел выездное совещание по вопросам аварийно-восстановительных работ в Олекминском районе. Он поручил оперативно определить размер ущерба, чтобы люди уже могли подавать заявления и получать выплаты. Кроме того, нужно определить объем строительных материалов для восстановительных работ в пострадавших населенных пунктах. Отдельная межведомственная группа будет работать для координации аварийно-восстановительных работ в Нерюктяйинске 1-м. "По предварительной оценке, в результате паводка пострадало 502 человека в Олекминском районе. На портале государственных услуг gosuslugi.ru открыт прием заявлений о предоставлении единовременной материальной помощи от граждан, пострадавших в результате ЧС, также заявления принимаются в МФЦ в городе Олекминске", - рассказали в пресс-службе. Николаев подчеркнул, что единовременная материальная помощь в связи с утратой имущества первой необходимости и иные выплаты должны быть адресно предоставлены в полном объеме. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда правительства Республики Саха (Якутия). В район направят специалистов минстроя республики, которые оценят состояние несущих конструкций зданий для определения возможности их восстановления. "Продолжаются дорожные работы на размытых участках автодороги "Умнас", их ведут по мере спада уровня воды. В ближайшее время будет обеспечен проезд до села Нерюктяйинск 1-й. В населённом пункте 16 мая запущен дизельный генератор по временной схеме. В скором времени электричество будет подано в селе Бирюк. В село Кыллах планируется доставка дизель-генератора ДГ-500 для обеспечения электроэнергии по временной схеме. Глава республики подчеркнул, что в течение недели энергоснабжение должно быть обеспечено. Также необходимо оценить состояние объектов агрокомплекса, оказать требуемую помощь сельскохозяйственным предприятиям. Кроме того, главой Якутии поручено рассмотреть вопросы с переселением жителей из регулярно подтапливаемых территорий", - информирует пресс-служба. Ранее сообщалось о том, что в Олекминском районе от паводка пострадали четыре наслега.
https://ria.ru/20240520/yakutiya-1947088877.html
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олекминский район, айсен николаев, наводнения в россии — 2024
Республика Саха (Якутия), Олекминский район, Айсен Николаев, Наводнения в России — 2024

Более 500 пострадавших от паводка олекминцев в Якутии получат матпомощь

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯКУТСК, 21 мая – РИА Новости. Более 500 пострадавших от паводка жителей Олекминского района получат единовременную материальную помощь из резервного фонда кабмина Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава Якутии Айсен Николаев во вторник провел выездное совещание по вопросам аварийно-восстановительных работ в Олекминском районе.
Он поручил оперативно определить размер ущерба, чтобы люди уже могли подавать заявления и получать выплаты. Кроме того, нужно определить объем строительных материалов для восстановительных работ в пострадавших населенных пунктах. Отдельная межведомственная группа будет работать для координации аварийно-восстановительных работ в Нерюктяйинске 1-м.
"По предварительной оценке, в результате паводка пострадало 502 человека в Олекминском районе. На портале государственных услуг gosuslugi.ru открыт прием заявлений о предоставлении единовременной материальной помощи от граждан, пострадавших в результате ЧС, также заявления принимаются в МФЦ в городе Олекминске", - рассказали в пресс-службе.
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Николаев подчеркнул, что единовременная материальная помощь в связи с утратой имущества первой необходимости и иные выплаты должны быть адресно предоставлены в полном объеме. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда правительства Республики Саха (Якутия).
В район направят специалистов минстроя республики, которые оценят состояние несущих конструкций зданий для определения возможности их восстановления.
"Продолжаются дорожные работы на размытых участках автодороги "Умнас", их ведут по мере спада уровня воды. В ближайшее время будет обеспечен проезд до села Нерюктяйинск 1-й. В населённом пункте 16 мая запущен дизельный генератор по временной схеме. В скором времени электричество будет подано в селе Бирюк. В село Кыллах планируется доставка дизель-генератора ДГ-500 для обеспечения электроэнергии по временной схеме. Глава республики подчеркнул, что в течение недели энергоснабжение должно быть обеспечено. Также необходимо оценить состояние объектов агрокомплекса, оказать требуемую помощь сельскохозяйственным предприятиям. Кроме того, главой Якутии поручено рассмотреть вопросы с переселением жителей из регулярно подтапливаемых территорий", - информирует пресс-служба.
Ранее сообщалось о том, что в Олекминском районе от паводка пострадали четыре наслега.
 
Республика Саха (Якутия)Олекминский районАйсен НиколаевНаводнения в России — 2024
 
 
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