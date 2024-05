https://ria.ru/20240521/pokushenie-1947542501.html

В МИД назвали попытку связать покушение на Фицо с Россией приступом безумия

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Попытка в британской газете The Times связать Россию с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - приступ безумия, сама газета опасна для рассудка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова написала, что британское издание The Times связало произошедшее покушение с Россией. "Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради. А я всё гадала, кто же первым артикулировано произнесёт сакраментальное "Russians Did It" (это сделали русские - ред.). Оказалось, The Times", - указала Захарова. Она добавила, что "в эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно - рыба сойдёт с ума". Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики информировало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

