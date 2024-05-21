https://ria.ru/20240521/pogoda-1947327613.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 21.05.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами гроза и до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T08:06
2024-05-21T08:06
2024-05-21T08:06
общество
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михаил леус
погода
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами гроза и до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать надвигающийся с севера холодный атмосферный фронт. В Москве и окрестностях облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. В Москве плюс 22-24, по области 20-25 градусов тепла", - рассказал Леус. Он отметил, что в отдельных районах во вторник выпадет до 10 миллиметров осадков, что составляет примерно 15% от месячной нормы мая. "Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы", - пояснил синоптик.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
https://ria.ru/20240520/pogoda-1947225366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидают дожди и до 24 градусов тепла
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами гроза и до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать надвигающийся с севера холодный атмосферный фронт. В Москве
и окрестностях облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. В Москве плюс 22-24, по области 20-25 градусов тепла", - рассказал Леус.
Он отметил, что в отдельных районах во вторник выпадет до 10 миллиметров осадков, что составляет примерно 15% от месячной нормы мая.
"Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы", - пояснил синоптик.