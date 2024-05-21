Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/pogoda-1947327613.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 21.05.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами гроза и до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T08:06
2024-05-21T08:06
общество
москва
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941146080_0:137:3074:1866_1920x0_80_0_0_6d1d6b415693d1805292c76d7c1a4025.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами гроза и до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать надвигающийся с севера холодный атмосферный фронт. В Москве и окрестностях облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. В Москве плюс 22-24, по области 20-25 градусов тепла", - рассказал Леус. Он отметил, что в отдельных районах во вторник выпадет до 10 миллиметров осадков, что составляет примерно 15% от месячной нормы мая. "Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы", - пояснил синоптик.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
https://ria.ru/20240520/pogoda-1947225366.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941146080_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54c3e014a8d81a10355b95b3ac7afefd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидают дожди и до 24 градусов тепла

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Шквалистый ветер и ливень в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами гроза и до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать надвигающийся с севера холодный атмосферный фронт. В Москве и окрестностях облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. В Москве плюс 22-24, по области 20-25 градусов тепла", - рассказал Леус.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Россиянам рассказали о погоде летом 2024 года
26 апреля, 16:24
Он отметил, что в отдельных районах во вторник выпадет до 10 миллиметров осадков, что составляет примерно 15% от месячной нормы мая.
"Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы", - пояснил синоптик.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Москву пришла июльская жара
Вчера, 15:55
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала