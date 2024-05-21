Путин посмертно наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи в Донецке
Путин посмертно наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи Алексея Сука
© Фото : СоцсетиВодитель скорой помощи Алексей Сук, погибший во время оказания помощи пострадавшим при обстреле Донецка
© Фото : Соцсети
Водитель скорой помощи Алексей Сук, погибший во время оказания помощи пострадавшим при обстреле Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи Алексея Сука, погибшего в ноябре прошлого года во время оказания помощи пострадавшим при обстреле Донецка.
Указ президента о награждении государственными наградами РФ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
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"За высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить Орденом Пирогова Сука Алексея Валентиновича - водителя автомобиля обособленного структурного подразделения Станции скорой медицинской помощи города Донецка Республиканского центра экстренной помощи и медицины катастроф Донецкой Народной Республики (посмертно)", - говорится в указе.
По информации telegram-канала министерства здравоохранения ДНР, Алексей Сук погиб 7 ноября 2023 года при обстреле Донецка. Водитель скорой тогда получил ранения во время оказания помощи пострадавшим, травмы оказались не совместимы с жизнью, сообщали в республиканском Минздраве. У погибшего осталась дочь.