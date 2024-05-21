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Путин посмертно наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 21.05.2024
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20:32 21.05.2024 (обновлено: 20:49 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/orden-1947525420.html
Путин посмертно наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи в Донецке
Путин посмертно наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 21.05.2024
Путин посмертно наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи в Донецке
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи Алексея Сука, погибшего в ноябре прошлого года во время оказания помощи... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T20:32
2024-05-21T20:49
донецк
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донецкая народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи Алексея Сука, погибшего в ноябре прошлого года во время оказания помощи пострадавшим при обстреле Донецка. Указ президента о награждении государственными наградами РФ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. "За высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить Орденом Пирогова Сука Алексея Валентиновича - водителя автомобиля обособленного структурного подразделения Станции скорой медицинской помощи города Донецка Республиканского центра экстренной помощи и медицины катастроф Донецкой Народной Республики (посмертно)", - говорится в указе. По информации telegram-канала министерства здравоохранения ДНР, Алексей Сук погиб 7 ноября 2023 года при обстреле Донецка. Водитель скорой тогда получил ранения во время оказания помощи пострадавшим, травмы оказались не совместимы с жизнью, сообщали в республиканском Минздраве. У погибшего осталась дочь.
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донецк, россия, донецкая народная республика, владимир путин
Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Путин посмертно наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи в Донецке

Путин посмертно наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи Алексея Сука

© Фото : СоцсетиВодитель скорой помощи Алексей Сук, погибший во время оказания помощи пострадавшим при обстреле Донецка
Водитель скорой помощи Алексей Сук, погибший во время оказания помощи пострадавшим при обстреле Донецка - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Соцсети
Водитель скорой помощи Алексей Сук, погибший во время оказания помощи пострадавшим при обстреле Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи Алексея Сука, погибшего в ноябре прошлого года во время оказания помощи пострадавшим при обстреле Донецка.
Указ президента о награждении государственными наградами РФ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"За высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить Орденом Пирогова Сука Алексея Валентиновича - водителя автомобиля обособленного структурного подразделения Станции скорой медицинской помощи города Донецка Республиканского центра экстренной помощи и медицины катастроф Донецкой Народной Республики (посмертно)", - говорится в указе.
По информации telegram-канала министерства здравоохранения ДНР, Алексей Сук погиб 7 ноября 2023 года при обстреле Донецка. Водитель скорой тогда получил ранения во время оказания помощи пострадавшим, травмы оказались не совместимы с жизнью, сообщали в республиканском Минздраве. У погибшего осталась дочь.
Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко
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ДонецкРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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