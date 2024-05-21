https://ria.ru/20240521/orban-1947312342.html

Орбан раскритиковал решение МУС добиваться ареста Нетаньяху

Орбан раскритиковал решение МУС добиваться ареста Нетаньяху - РИА Новости, 21.05.2024

Орбан раскритиковал решение МУС добиваться ареста Нетаньяху

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал абсурдным и постыдным решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана добиваться РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T01:21

2024-05-21T01:21

2024-05-21T01:21

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виктор орбан

исмаил хания

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал абсурдным и постыдным решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана добиваться ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху. "Предложение главного прокурора МУС против премьер-министра Нетаньяху абсурдно и постыдно. Такие инициативы не приблизят Ближний Восток к миру, а лишь подпитывают дальнейшую напряженность", - написал Орбан на своей странице в соцсети X. В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и в ХАМАС.

https://ria.ru/20240521/zakharova-1947309350.html

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