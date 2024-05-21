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Орбан раскритиковал решение МУС добиваться ареста Нетаньяху - РИА Новости, 21.05.2024
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01:21 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/orban-1947312342.html
Орбан раскритиковал решение МУС добиваться ареста Нетаньяху
Орбан раскритиковал решение МУС добиваться ареста Нетаньяху - РИА Новости, 21.05.2024
Орбан раскритиковал решение МУС добиваться ареста Нетаньяху
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал абсурдным и постыдным решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана добиваться РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T01:21
2024-05-21T01:21
в мире
израиль
венгрия
гаага
биньямин нетаньяху
виктор орбан
исмаил хания
международный уголовный суд
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал абсурдным и постыдным решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана добиваться ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху. "Предложение главного прокурора МУС против премьер-министра Нетаньяху абсурдно и постыдно. Такие инициативы не приблизят Ближний Восток к миру, а лишь подпитывают дальнейшую напряженность", - написал Орбан на своей странице в соцсети X. В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и в ХАМАС.
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в мире, израиль, венгрия, гаага, биньямин нетаньяху, виктор орбан, исмаил хания, международный уголовный суд, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Венгрия, Гаага, Биньямин Нетаньяху, Виктор Орбан, Исмаил Хания, Международный уголовный суд, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Орбан раскритиковал решение МУС добиваться ареста Нетаньяху

Орбан назвал постыдным решение прокурора МУС добиваться ареста Нетаньяху

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал абсурдным и постыдным решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана добиваться ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"Предложение главного прокурора МУС против премьер-министра Нетаньяху абсурдно и постыдно. Такие инициативы не приблизят Ближний Восток к миру, а лишь подпитывают дальнейшую напряженность", - написал Орбан на своей странице в соцсети X.
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В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и в ХАМАС.
 
В миреИзраильВенгрияГаагаБиньямин НетаньяхуВиктор ОрбанИсмаил ХанияМеждународный уголовный судХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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