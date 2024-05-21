https://ria.ru/20240521/operatsiya-1947423560.html

Костромские врачи провели уникальную операцию по удалению тромба

Костромские врачи провели уникальную операцию по удалению тромба - РИА Новости, 21.05.2024

Костромские врачи провели уникальную операцию по удалению тромба

Врачи из Костромской области успешно провели уникальную операцию по удалению опухолевого тромба, которая стала возможной благодаря аппарату искусственного... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:41

2024-05-21T14:41

2024-05-21T17:04

костромская область

сергей ситников

кострома

россия

врачи

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КОСТРОМА, 21 мая - РИА Новости. Врачи из Костромской области успешно провели уникальную операцию по удалению опухолевого тромба, которая стала возможной благодаря аппарату искусственного кровообращения, закупленному по поручению губернатора, сообщает во вторник администрация области. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в Костромской области является одним из важнейших направлений развития региональной системы здравоохранения, определенных губернатором Сергеем Ситниковым. В 2021 году, благодаря личным встречам губернатора в правительстве и профильных ведомствах, в Костроме был построен современный онкологический центр, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" приобретено современное высокотехнологичное оборудование, которое открыло новые возможности для лечения людей. Как отмечают власти, у пациента при ультразвуковом исследовании была обнаружена опухоль правой почки больших размеров – в районе девяти сантиметров. Осложнялся диагноз наличием опасно расположенного опухолевого тромба, который распространился до уровня диафрагмы и мог дойти до сердца. Кроме этого, у пациента имелись серьезные сопутствующие заболевания – сердечно-сосудистая патология и субкомпенсированный сахарный диабет. Раньше пациенты с таким сложным диагнозом направлялись в федеральные клиники. "Опухолевый тромб находился в том положении, что пациенту срочно требовалась операция. Такой случай опухоли почки – крайне редкий, учитывая, что в целом распространенность опухолей почек считается примерно 4 случая на 100 тысяч населения. Ежегодно в нашем центре мы оперируем около 8 случаев опухолей почки, осложненных тромбозом. Но обычно это тромбоз меньшего уровня, когда операция проходит несколько иначе. Этот же случай по своей сложности был уникальным, и мы справились успешно", – приводит обладминистрация слова лечащего врача пациента, онколога Ивана Лисичкина. Увеличить время операции и помочь врачам полностью завершить работу по удалению тромба и почки с опухолью помог аппарат искусственного кровообращения. Как отмечает обладминистрация, он был закуплен в онкологический диспансер по поручению губернатора Сергея Ситникова. "Любое вмешательство подразумевает определенный риск для пациента. Наша задача - сделать операцию безопасной. Подход с применением аппарата искусственного кровообращения при удалении сложного опухолевого тромба и почки с опухолью, который мы реализовали, подразумевает безопасность не только сосудистого русла, но еще и печени. И это было сделано впервые в России. Если печень подключена к аппарату искусственного кровообращения, она независима. Увеличение времени операции благодаря этому аппарату позволило нам безопасно делать манипуляции с сосудом", – сказал главный врач онкологического диспансера Владимир Унгурян. Операция длилась около трех часов. В ней приняли участие около 12 человек, включая младший медицинский персонал. Сейчас пациент выписан и находится под наблюдением врачей.

https://ria.ru/20240521/deti-1947410382.html

https://ria.ru/20240410/obsledovanie-1939130766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей ситников, кострома, россия, врачи