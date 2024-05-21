https://ria.ru/20240521/opasnost-1947417777.html
В Воронежской области объявили отбой ракетной опасности
В Воронежской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 21.05.2024
В Воронежской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:27
2024-05-21T14:27
2024-05-21T14:27
воронежская область
александр гусев (губернатор)
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937654480_926:836:3024:2016_1920x0_80_0_0_032348c256acc182b24c72dbd1e4630d.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. "Внимание! Отбой ракетной опасности в регионе", - написал он.
https://ria.ru/20240312/opasnost-1932454664.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937654480_1114:584:3024:2016_1920x0_80_0_0_5a9ee970de095d368c7fe489ffbad19a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Воронежской области объявили отбой ракетной опасности
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили отбой ракетной опасности