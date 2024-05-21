https://ria.ru/20240521/ograblenie-1947424487.html

В Омске мужчину, ограбившего ломбард, нашли по потерянной шапке

В Омске мужчину, ограбившего ломбард, нашли по потерянной шапке - РИА Новости, 21.05.2024

В Омске мужчину, ограбившего ломбард, нашли по потерянной шапке

Жителя Ханты-Мансийска, ограбившего ломбард в Омске, смогли найти по потерянной им во время совершения преступления шапки, сообщили в пресс-службе областной... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:44

2024-05-21T14:44

2024-05-21T15:04

происшествия

ханты-мансийск

омск

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ОМСК, 21 мая - РИА Новости. Жителя Ханты-Мансийска, ограбившего ломбард в Омске, смогли найти по потерянной им во время совершения преступления шапки, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Преступления произошло в декабре 2023 года. Ранее судимый 44-летний житель Ханты-Мансийска решил ограбить ломбард на улице 70 лет Октября. Он проник через окно приема-выдачи товаров внутрь и на глазах кассира украл деньги и ювелирные изделия на общую сумму около 551 тысячи рублей. "Во время совершения грабежа обвиняемый потерял свою шапку, благодаря которой после проведения генетической экспертизы сотрудники полиции установили личность преступника и задержали его. Вину в совершении преступления он признал полностью", - рассказали в надзорном ведомстве. Полицейским удалось вернуть похищенное имущество только на 32 тысячи рублей. Мужчине грозит до 7 лет колонии по статье "Грабеж".

https://ria.ru/20240316/muzhchina-1933495570.html

ханты-мансийск

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происшествия, ханты-мансийск, омск