https://ria.ru/20240521/obvinenie-1947533105.html

Шор обвинил президента Молдавии в антинародных действиях

Шор обвинил президента Молдавии в антинародных действиях - РИА Новости, 21.05.2024

Шор обвинил президента Молдавии в антинародных действиях

Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор в Telegram-канале обвинил президента республики Майю Санду в антинародных действиях. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T21:36

2024-05-21T21:36

2024-05-21T21:36

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

майя санду

илан шор

евгения гуцул

промсвязьбанк

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КИШИНЕВ, 21 мая – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор в Telegram-канале обвинил президента республики Майю Санду в антинародных действиях. Ранее во вторник в местных СМИ опубликовано решение Апелляционной палаты Комрата о признании незаконным постановление Исполкома Гагаузской автономии о дополнительной финансовой поддержке некоторым категориям пенсионеров региона. Запрос в судебную инстанцию поступил от территориального офиса государственной канцелярии (правительственная структура). Решение Апелляционной палаты может быть обжаловано в Верховном суде в двухмесячный срок. "Режим Санду точно попадет в историю. Впервые в мире власть открыто и активно борется за то, чтобы народ оставался нищим. Какие еще нужны доказательства тому, что Санду и правящая партия "Действие и солидарность" целенаправленно работают против граждан? Руководство автономии делает все, чтобы помочь людям. Кишинев им цены на газ поднимает, а гагаузское руководство поднимает пенсии. И что тогда делает Санду со своими прихвостнями? Объявляет надбавки к пенсиям незаконными. Суд не объясняет это абсурдное решение. Да и как объяснить очевидный грабеж? Санду грабит пенсионеров. Сами не можете — так не мешайте другим наладить жизнь людей. Нет. Сами не можем и другим не дадим. Такова логика режима", - написал политик.Шор напомнил, что администрация Гагаузии нашла еще одну возможность выплачивать пенсионерам автономии дополнительную финансовую помощь. "Проделана огромная работа, и, несмотря на сопротивление властей, получена возможность осуществлять эти выплаты — сейчас более 20 тысяч человек открыли счета и получают надбавки на карты российского банка", - добавил он. Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь в размере 2000 леев, или 9958 рублей. Первые выплаты были осуществлены уже 1 мая. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.

https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946116706.html

https://ria.ru/20231102/gagauziya-1906884494.html

https://ria.ru/20240430/storonniki-1943139949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, майя санду, илан шор, евгения гуцул, промсвязьбанк