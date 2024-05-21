https://ria.ru/20240521/netanyakhu-1947496520.html

Экс-чиновники администрации Трампа встретились с Нетаньяху

Экс-чиновники администрации Трампа встретились с Нетаньяху - РИА Новости, 21.05.2024

Экс-чиновники администрации Трампа встретились с Нетаньяху

Бывшие чиновники в администрации Дональда Трампа встречались в понедельник с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но их поездка не была поручением... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:07

2024-05-21T18:07

2024-05-21T18:18

в мире

израиль

сша

оаэ

дональд трамп

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933926170_46:684:2471:2048_1920x0_80_0_0_0ea981f95919282fae03a41d959e7ceb.jpg

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Бывшие чиновники в администрации Дональда Трампа встречались в понедельник с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но их поездка не была поручением экс-президента США, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Нетаньяху накануне принял бывшего советника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайана, отставных послов в ОАЭ и Швейцарии Джона Раколту и Эда Макмюллена. "Поездка планировалась за несколько месяцев и не была просьбой или поручением президента Трампа", - сказал источник. По его словам, отставники хотели продемонстрировать поддержку Израилю, воочию ознакомиться с последствиями палестинской атаки 7 октября и понять, как продвигается военная операция в секторе Газа.

https://ria.ru/20240521/mus-1947399354.html

https://ria.ru/20240521/netanyakhu-1947399003.html

израиль

сша

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, оаэ, дональд трамп, биньямин нетаньяху