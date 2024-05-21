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Экс-чиновники администрации Трампа встретились с Нетаньяху - РИА Новости, 21.05.2024
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18:07 21.05.2024 (обновлено: 18:18 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/netanyakhu-1947496520.html
Экс-чиновники администрации Трампа встретились с Нетаньяху
Экс-чиновники администрации Трампа встретились с Нетаньяху - РИА Новости, 21.05.2024
Экс-чиновники администрации Трампа встретились с Нетаньяху
Бывшие чиновники в администрации Дональда Трампа встречались в понедельник с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но их поездка не была поручением... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:07
2024-05-21T18:18
в мире
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сша
оаэ
дональд трамп
биньямин нетаньяху
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Бывшие чиновники в администрации Дональда Трампа встречались в понедельник с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но их поездка не была поручением экс-президента США, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Нетаньяху накануне принял бывшего советника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайана, отставных послов в ОАЭ и Швейцарии Джона Раколту и Эда Макмюллена. "Поездка планировалась за несколько месяцев и не была просьбой или поручением президента Трампа", - сказал источник. По его словам, отставники хотели продемонстрировать поддержку Израилю, воочию ознакомиться с последствиями палестинской атаки 7 октября и понять, как продвигается военная операция в секторе Газа.
https://ria.ru/20240521/mus-1947399354.html
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в мире, израиль, сша, оаэ, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, США, ОАЭ, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Экс-чиновники администрации Трампа встретились с Нетаньяху

Источник: экс-чиновники Трампа по собственной инициативе встретились с Нетаньяху

© AP Photo / Ohad ZwigenbergБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Бывшие чиновники в администрации Дональда Трампа встречались в понедельник с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но их поездка не была поручением экс-президента США, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
Нетаньяху накануне принял бывшего советника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайана, отставных послов в ОАЭ и Швейцарии Джона Раколту и Эда Макмюллена.
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В Израиле прокомментировали решение МУС по аресту Нетаньяху
Вчера, 13:29
"Поездка планировалась за несколько месяцев и не была просьбой или поручением президента Трампа", - сказал источник.
По его словам, отставники хотели продемонстрировать поддержку Израилю, воочию ознакомиться с последствиями палестинской атаки 7 октября и понять, как продвигается военная операция в секторе Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Решение МУС спасло политическую карьеру Нетаньяху, пишет Politico
Вчера, 13:28
 
В миреИзраильСШАОАЭДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
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