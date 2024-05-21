https://ria.ru/20240521/nebenzya-1947311288.html
Невозможность достичь целей не остановит операцию Израиля, заявил Небензя
Невозможность достичь целей не остановит операцию Израиля, заявил Небензя - РИА Новости, 21.05.2024
Невозможность достичь целей не остановит операцию Израиля, заявил Небензя
Израиль настроен продолжать свою военную операцию в Газе, несмотря на все более очевидную невозможность достичь всех заявленных целей, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T01:00
2024-05-21T01:00
2024-05-21T01:01
в мире
израиль
россия
рафах (провинция)
василий небензя
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg
ООН, 21 мая – РИА Новости. Израиль настроен продолжать свою военную операцию в Газе, несмотря на все более очевидную невозможность достичь всех заявленных целей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Происходящее в Газе подтверждает, что на данном этапе перспективы перевода конфликта в политико-дипломатическое русло и установления режима прекращения огня, за что Россия выступает с первого дня эскалации, по-прежнему выглядит призрачно", - сказал Небензя. "Мы видим, что нынешнее израильское руководство настроено продолжать военные действия, несмотря на все более очевидную невозможность достичь всех заявленных целей своей операции", - добавил он. По его словам, такое упрямство угрожает и жизням израильских заложников, с каждым днем снижая шансы для их родных увидеть своих близких живыми. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231213/nebenzya-1915432569.html
https://ria.ru/20240521/bayden-1947310487.html
https://ria.ru/20231102/izrail-1906828491.html
израиль
россия
рафах (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, рафах (провинция), василий небензя, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Рафах (провинция), Василий Небензя, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Невозможность достичь целей не остановит операцию Израиля, заявил Небензя
Небензя: Израиль продолжит операцию в Газе, несмотря на недостижимость целей
ООН, 21 мая – РИА Новости. Израиль настроен продолжать свою военную операцию в Газе, несмотря на все более очевидную невозможность достичь всех заявленных целей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Происходящее в Газе подтверждает, что на данном этапе перспективы перевода конфликта в политико-дипломатическое русло и установления режима прекращения огня, за что Россия выступает с первого дня эскалации, по-прежнему выглядит призрачно", - сказал Небензя.
"Мы видим, что нынешнее израильское руководство настроено продолжать военные действия, несмотря на все более очевидную невозможность достичь всех заявленных целей своей операции", - добавил он.
По его словам, такое упрямство угрожает и жизням израильских заложников, с каждым днем снижая шансы для их родных увидеть своих близких живыми.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах
, расположенный на границе с Египтом
. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.