https://ria.ru/20240521/naznachenie-1947525818.html
Зять Кадырова стал министром по делам молодежи Чечни
Зять Кадырова стал министром по делам молодежи Чечни - РИА Новости, 21.05.2024
Зять Кадырова стал министром по делам молодежи Чечни
Зять главы Чечни Рамзана Кадырова Рамзан Висмурадов будет назначен министром по делам молодежи республики. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T20:44
2024-05-21T20:44
2024-05-21T21:02
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
политика
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ГРОЗНЫЙ, 21 мая - РИА Новости. Зять главы Чечни Рамзана Кадырова Рамзан Висмурадов будет назначен министром по делам молодежи республики."Министерство Чеченской Республики по делам молодежи возглавит Рамзан Висмурадов", – написал глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.Ранее эту должность занимал старший сын Кадырова Ахмат Кадыров, он был назначен на нее в феврале. Во вторник Рамзан Кадыров сообщил о назначении Ахмата Кадырова министром спорта Чечни.
https://ria.ru/20240521/naznachenie-1947524149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), политика
Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Политика
Зять Кадырова стал министром по делам молодежи Чечни
Зять главы Чечни Висмурадов возглавил министерство по делам молодежи республики