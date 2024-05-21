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Зять Кадырова стал министром по делам молодежи Чечни - РИА Новости, 21.05.2024
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20:44 21.05.2024 (обновлено: 21:02 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/naznachenie-1947525818.html
Зять Кадырова стал министром по делам молодежи Чечни
Зять Кадырова стал министром по делам молодежи Чечни - РИА Новости, 21.05.2024
Зять Кадырова стал министром по делам молодежи Чечни
Зять главы Чечни Рамзана Кадырова Рамзан Висмурадов будет назначен министром по делам молодежи республики. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T20:44
2024-05-21T21:02
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
политика
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ГРОЗНЫЙ, 21 мая - РИА Новости. Зять главы Чечни Рамзана Кадырова Рамзан Висмурадов будет назначен министром по делам молодежи республики."Министерство Чеченской Республики по делам молодежи возглавит Рамзан Висмурадов", – написал глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.Ранее эту должность занимал старший сын Кадырова Ахмат Кадыров, он был назначен на нее в феврале. Во вторник Рамзан Кадыров сообщил о назначении Ахмата Кадырова министром спорта Чечни.
https://ria.ru/20240521/naznachenie-1947524149.html
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), политика
Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Политика
Зять Кадырова стал министром по делам молодежи Чечни

Зять главы Чечни Висмурадов возглавил министерство по делам молодежи республики

© Kadyrov_95/TelegramРамзан Висмурадов, назначенный на должность министра по делам молодежи Чеченской Республики
Рамзан Висмурадов, назначенный на должность министра по делам молодежи Чеченской Республики
© Kadyrov_95/Telegram
Рамзан Висмурадов, назначенный на должность министра по делам молодежи Чеченской Республики
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 21 мая - РИА Новости. Зять главы Чечни Рамзана Кадырова Рамзан Висмурадов будет назначен министром по делам молодежи республики.
«
"Министерство Чеченской Республики по делам молодежи возглавит Рамзан Висмурадов", – написал глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее эту должность занимал старший сын Кадырова Ахмат Кадыров, он был назначен на нее в феврале. Во вторник Рамзан Кадыров сообщил о назначении Ахмата Кадырова министром спорта Чечни.
Ахмат Кадыров, назначенный на должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту
Восемнадцатилетний сын Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни
Вчера, 20:21
 
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