https://ria.ru/20240521/naznachenie-1947525818.html

Зять Кадырова стал министром по делам молодежи Чечни

Зять Кадырова стал министром по делам молодежи Чечни - РИА Новости, 21.05.2024

Зять Кадырова стал министром по делам молодежи Чечни

Зять главы Чечни Рамзана Кадырова Рамзан Висмурадов будет назначен министром по делам молодежи республики. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T20:44

2024-05-21T20:44

2024-05-21T21:02

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

политика

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ГРОЗНЫЙ, 21 мая - РИА Новости. Зять главы Чечни Рамзана Кадырова Рамзан Висмурадов будет назначен министром по делам молодежи республики."Министерство Чеченской Республики по делам молодежи возглавит Рамзан Висмурадов", – написал глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.Ранее эту должность занимал старший сын Кадырова Ахмат Кадыров, он был назначен на нее в феврале. Во вторник Рамзан Кадыров сообщил о назначении Ахмата Кадырова министром спорта Чечни.

https://ria.ru/20240521/naznachenie-1947524149.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), политика