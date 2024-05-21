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В Москве мужчина напал в лифте на женщину и надругался над ней

В Москве мужчина напал в лифте на женщину и надругался над ней - РИА Новости, 21.05.2024

В Москве мужчина напал в лифте на женщину и надругался над ней

Мужчина в Москве напал в лифте на женщину и надругался над ней, его задержали, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:52

2024-05-21T14:52

2024-05-21T14:52

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мужчина в Москве напал в лифте на женщину и надругался над ней, его задержали, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении. По версии следствия, ночью 20 мая обвиняемый, находясь в лифте дома по улице Маршала Василевского в Москве, напал незнакомую женщину, не менее трех раз ударил ее головой о пол, угрожая убить. Отмечается, что после этого он надругался над ней, а затем скрылся. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие будет просить о его аресте.

https://ria.ru/20231111/nadrugatelstvo-1908865326.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)