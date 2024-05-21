https://ria.ru/20240521/mvf-1947311939.html

Экономист объяснил, почему России нельзя выходить из МВФ "назло Западу"

Экономист объяснил, почему России нельзя выходить из МВФ "назло Западу" - РИА Новости, 21.05.2024

Экономист объяснил, почему России нельзя выходить из МВФ "назло Западу"

Призывы к выходу из МВФ и прочих международных экономических структур нецелесообразны и не будут услышаны, рассказал агентству "Прайм" директор Института... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T02:17

2024-05-21T02:17

2024-05-21T02:17

экономика

россия

мвф

всемирная торговая организация (вто)

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Призывы к выходу из МВФ и прочих международных экономических структур нецелесообразны и не будут услышаны, рассказал агентству "Прайм" директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.Он напомнил, что выход из МВФ или ВТО ограничил бы права России как полноправного участника мировой экономической системы. При этом на недружественные действия со стороны Запада это бы никак не повлияло.Кроме того, не исключено создание в будущем новых инструментов валютно-финансового сотрудничества стран, например, в рамках БРИКС. Членство в уже существующих организациях станет важным инструментом для участников таких структур.И, наконец, МВФ, ВТО и Всемирный банк важны для сотрудничества России с нейтральными странами. Они используются для продвижения идеи многополярного мира, которой придерживается и наша страна. Выход из таких организаций станет лишь фактическим признанием изоляции, но не принесет выгоды, подытожил Данильцев.

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, мвф, всемирная торговая организация (вто), высшая школа экономики (вшэ)