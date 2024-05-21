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Экономист объяснил, почему России нельзя выходить из МВФ "назло Западу" - РИА Новости, 21.05.2024
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02:17 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/mvf-1947311939.html
Экономист объяснил, почему России нельзя выходить из МВФ "назло Западу"
Экономист объяснил, почему России нельзя выходить из МВФ "назло Западу" - РИА Новости, 21.05.2024
Экономист объяснил, почему России нельзя выходить из МВФ "назло Западу"
Призывы к выходу из МВФ и прочих международных экономических структур нецелесообразны и не будут услышаны, рассказал агентству "Прайм" директор Института... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T02:17
2024-05-21T02:17
экономика
россия
мвф
всемирная торговая организация (вто)
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Призывы к выходу из МВФ и прочих международных экономических структур нецелесообразны и не будут услышаны, рассказал агентству "Прайм" директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.Он напомнил, что выход из МВФ или ВТО ограничил бы права России как полноправного участника мировой экономической системы. При этом на недружественные действия со стороны Запада это бы никак не повлияло.Кроме того, не исключено создание в будущем новых инструментов валютно-финансового сотрудничества стран, например, в рамках БРИКС. Членство в уже существующих организациях станет важным инструментом для участников таких структур.И, наконец, МВФ, ВТО и Всемирный банк важны для сотрудничества России с нейтральными странами. Они используются для продвижения идеи многополярного мира, которой придерживается и наша страна. Выход из таких организаций станет лишь фактическим признанием изоляции, но не принесет выгоды, подытожил Данильцев.
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экономика, россия, мвф, всемирная торговая организация (вто), высшая школа экономики (вшэ)
Экономика, Россия, МВФ, Всемирная торговая организация (ВТО), Высшая школа экономики (ВШЭ)
Экономист объяснил, почему России нельзя выходить из МВФ "назло Западу"

Экономист Данильцев назвал нецелесообразным выход России из МВФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Призывы к выходу из МВФ и прочих международных экономических структур нецелесообразны и не будут услышаны, рассказал агентству "Прайм" директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
Он напомнил, что выход из МВФ или ВТО ограничил бы права России как полноправного участника мировой экономической системы. При этом на недружественные действия со стороны Запада это бы никак не повлияло.
Кроме того, не исключено создание в будущем новых инструментов валютно-финансового сотрудничества стран, например, в рамках БРИКС. Членство в уже существующих организациях станет важным инструментом для участников таких структур.
И, наконец, МВФ, ВТО и Всемирный банк важны для сотрудничества России с нейтральными странами. Они используются для продвижения идеи многополярного мира, которой придерживается и наша страна. Выход из таких организаций станет лишь фактическим признанием изоляции, но не принесет выгоды, подытожил Данильцев.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В МВФ предупредили о рисках из-за планов Запада по российским активам
16 мая, 18:09
 
ЭкономикаРоссияМВФВсемирная торговая организация (ВТО)Высшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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