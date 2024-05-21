https://ria.ru/20240521/muzey-1947478187.html

Поставщики оборудования для нового корпуса Третьяковки вышли из проекта

Поставщики оборудования для нового корпуса Третьяковки вышли из проекта - РИА Новости, 21.05.2024

Поставщики оборудования для нового корпуса Третьяковки вышли из проекта

Поставщики оборудования для нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве из Франции и Германии, и Швейцарии вышли из проекта на фоне... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:58

2024-05-21T16:58

2024-05-21T16:58

культура

экономика

технологии

россия

китай

украина

третьяковская галерея

юнеско

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947456001_0:14:999:576_1920x0_80_0_0_51634f083de212e80a4d5fe92bc83473.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Поставщики оборудования для нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве из Франции и Германии, и Швейцарии вышли из проекта на фоне ситуации на Украине, однако часть европейских подрядчиков, в том числе из Испании, осталась, выбывших же заменили производители из России и Китая, рассказал РИА Новости руководитель проекта компании "ЛАНИТ-Интеграция" Михаил Россиев. "ЛАНИТ-Интеграция" стала генеральным подрядчиком по строительству нового корпуса Третьяковки в 2019 году и должна была завершить работы только в 2025 году, однако справиться с проектом удалось на год раньше срока, несмотря на пандемию COVID-19 и кризис из-за ситуации на Украине, рассказал Россиев. "COVID повлиял на всех, в свое время всех отправили на изоляцию, в том числе стройку. Но надо отдать должное министерству строительства, которое очень оперативно дало распоряжение стройки запустить. Но последовал логистический кризис - сильно взлетели цены на материалы, на оборудование, на все. Но путем законодательных актов удалось отрегулировать, чтобы цены могли быть чуть пониже для всех, для строителей в том числе. Для нас это было сильное облегчение", - рассказал он. Тяжелее оказалось справиться с последствиями кризиса 2022 года. "Когда множество компаний объявили о том, что они уходят, это потребовало от нас довольно сильно переделывать проект. Пострадало, в основном, инженерное оборудование. То, что производится в Европе, практически все, оно оказалось недоступным. Немецкие, французские производители просто ушли и без всякой поддержки оставили. Некоторые нейтральные страны, швейцарские производители, отказались от сотрудничества. Нам пришлось все это переделывать на отечественное, в частности, пожарную сигнализацию", - отметил Россиев. При этом, по его словам, часть европейских компаний, в том числе испанский подрядчик, остались в проекте, потому что "бизнес диктует": "Некоторые компании сказали, что мы все равно будем работать, потому что мы не видим проблем. Это объект искусства, почему бы и не помочь, и все поставляют прекрасно". Те же, кто ушел, "просто деньги потеряли", так как были вынуждены заплатить штраф за срыв контракта и пристроить предназначенное для проекта оборудование, отметил Россиев. "Мы потеряли время, конечно, и деньги, но все равно закончили на год раньше. А с отечественными производителями оказалось очень комфортно работать. Это, например, электротехническое оборудование, система управление климатом тоже отечественная", - пояснил он. Произведено в России и компьютерное оборудование, как и система безопасности, контроль доступа и сигнализация, а вот мониторы - из Китая, как и другие системы, которые не смогли заменить на российские аналоги. "С точки зрения смены какой-то парадигмы для нас нет ничего нового, потому что для Запада тоже все Китай производит, и напрямую это дешевле даже было для нас. Каких-то компетенций недружественных стран, которые не могла бы заменить российская сторона, мы просто не нашли. Быстрее наши соотечественники смогли нарастить и что-то сделать", - рассказал он. Качество отечественного оборудования руководитель проекта по строительству оценивает очень высоко, так как компании эти образовываются "на осколках Запада" - то есть из команд, раньше работавших в России на западных производителей. "В нашем IT-шном деле же главное иметь мозги, компетенцию, опыт и так далее. Они ровно по этому принципу все пошли, и это успех, сделали конкурентоспособные системы, которые сейчас здесь работают, и они будут и дальше их продавать, и не исключаю, что пойдут и на зарубежные рынки", - заключил Россиев. О ПРОЕКТЕ "ЛАНИТ-Интеграция" вместе ППК "Единый заказчик" завершили строительство нового здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной площадью более 35 тысяч квадратных метров. На объекте помимо выставочных залов с передвижными перегородками для организации пространства разместились реставрационные мастерские живописи и графики, скульптуры, а также научный фотоархив и конференц-зал. Планируется установка информационных дисплеев, интерактивных панелей, столов и киосков и других ИТ- и мультимедийных решений. Так, во входной группе посетителей будет ждать робот-экскурсовод, который расскажет об экспозициях. В выставочных и концертных залах установят светодиодные экраны, звуковое оборудование, цифровые PTZ-камеры для записи внутренних и внешних мероприятий, а также системы синхронного перевода и передачи аудиосигнала на беспроводные портативные приемники для слабослышащих. В залах будут выделены зоны для мэппинга, 3D-графику планируется выводить на различные объемные объекты для цифровых представлений. Фасады нового корпуса украшены репродукциями 34 полотен русских живописцев и входят в охранную зону Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20240208/elektrichestvo-1926149015.html

https://ria.ru/20240428/svo-1942808011.html

https://ria.ru/20231216/tretyakovka-1916185530.html

https://ria.ru/20240303/otmena-1930881793.html

https://ria.ru/20240521/muzey-1947433729.html

россия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, китай, украина, третьяковская галерея, юнеско