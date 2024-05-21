https://ria.ru/20240521/moskva-1947352527.html
Воробьев посетил открытие Еврейского культурного центра в Мытищах
Воробьев посетил открытие Еврейского культурного центра в Мытищах - РИА Новости, 21.05.2024
Воробьев посетил открытие Еврейского культурного центра в Мытищах
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что посетил открытие Еврейского культурного центра "Дружба" в Мытищах, где помимо синагоги есть локации РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:55
2024-05-21T10:55
2024-05-21T10:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
берл лазар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947353303_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_16f2dfe3e45a32595cff68fa7d1ee9b5.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что посетил открытие Еврейского культурного центра "Дружба" в Мытищах, где помимо синагоги есть локации для детей, спортивный и музейный залы. "Накануне в Мытищах заехал на открытие Еврейского культурного центра "Дружба". Еврейская община здесь дружная – 350 семей. Её руководитель Борис Гурович и раввин Реб Йоханан помогают малоимущим семьям и одиноким пожилым людям - обеспечивают продуктами и лекарствами, собирают гуманитарную помощь для бойцов в зону СВО", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Как рассказал губернатор, новый Еврейский культурный центр в Мытищах — это современное пространство, где помимо синагоги есть локации для детей, спортивный и музейный залы. Здесь устраивают кулинарные мастер-классы, проходят творческие мастерские, изучают иврит и вместе отмечают праздники. Строительство центра поддержал главный раввин России Берл Лазар — в 2020 году он заложил здесь первый камень. Воробьев вручил ему Орден "За заслуги перед Московской областью" I степени.
https://ria.ru/20240520/vorobev-1947271735.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947353303_175:0:1135:720_1920x0_80_0_0_30ce9e15771e9c5ce55acf9434cf94c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, берл лазар
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Берл Лазар
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что посетил открытие Еврейского культурного центра "Дружба" в Мытищах, где помимо синагоги есть локации для детей, спортивный и музейный залы.
"Накануне в Мытищах заехал на открытие Еврейского культурного центра "Дружба". Еврейская община здесь дружная – 350 семей. Её руководитель Борис Гурович и раввин Реб Йоханан помогают малоимущим семьям и одиноким пожилым людям - обеспечивают продуктами и лекарствами, собирают гуманитарную помощь для бойцов в зону СВО", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Как рассказал губернатор, новый Еврейский культурный центр в Мытищах — это современное пространство, где помимо синагоги есть локации для детей, спортивный и музейный залы. Здесь устраивают кулинарные мастер-классы, проходят творческие мастерские, изучают иврит и вместе отмечают праздники.
Строительство центра поддержал главный раввин России Берл Лазар
— в 2020 году он заложил здесь первый камень. Воробьев вручил ему Орден "За заслуги перед Московской областью" I степени.