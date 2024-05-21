https://ria.ru/20240521/moskva-1947352527.html

Воробьев посетил открытие Еврейского культурного центра в Мытищах

Воробьев посетил открытие Еврейского культурного центра в Мытищах - РИА Новости, 21.05.2024

Воробьев посетил открытие Еврейского культурного центра в Мытищах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что посетил открытие Еврейского культурного центра "Дружба" в Мытищах, где помимо синагоги есть локации РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:55

2024-05-21T10:55

2024-05-21T10:55

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московская область (подмосковье)

андрей воробьев

берл лазар

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что посетил открытие Еврейского культурного центра "Дружба" в Мытищах, где помимо синагоги есть локации для детей, спортивный и музейный залы. "Накануне в Мытищах заехал на открытие Еврейского культурного центра "Дружба". Еврейская община здесь дружная – 350 семей. Её руководитель Борис Гурович и раввин Реб Йоханан помогают малоимущим семьям и одиноким пожилым людям - обеспечивают продуктами и лекарствами, собирают гуманитарную помощь для бойцов в зону СВО", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Как рассказал губернатор, новый Еврейский культурный центр в Мытищах — это современное пространство, где помимо синагоги есть локации для детей, спортивный и музейный залы. Здесь устраивают кулинарные мастер-классы, проходят творческие мастерские, изучают иврит и вместе отмечают праздники. Строительство центра поддержал главный раввин России Берл Лазар — в 2020 году он заложил здесь первый камень. Воробьев вручил ему Орден "За заслуги перед Московской областью" I степени.

https://ria.ru/20240520/vorobev-1947271735.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, берл лазар