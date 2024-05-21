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Воробьев посетил открытие Еврейского культурного центра в Мытищах - РИА Новости, 21.05.2024
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Новости Подмосковья
 
10:55 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/moskva-1947352527.html
Воробьев посетил открытие Еврейского культурного центра в Мытищах
Воробьев посетил открытие Еврейского культурного центра в Мытищах - РИА Новости, 21.05.2024
Воробьев посетил открытие Еврейского культурного центра в Мытищах
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что посетил открытие Еврейского культурного центра "Дружба" в Мытищах, где помимо синагоги есть локации РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:55
2024-05-21T10:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
берл лазар
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что посетил открытие Еврейского культурного центра "Дружба" в Мытищах, где помимо синагоги есть локации для детей, спортивный и музейный залы. "Накануне в Мытищах заехал на открытие Еврейского культурного центра "Дружба". Еврейская община здесь дружная – 350 семей. Её руководитель Борис Гурович и раввин Реб Йоханан помогают малоимущим семьям и одиноким пожилым людям - обеспечивают продуктами и лекарствами, собирают гуманитарную помощь для бойцов в зону СВО", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Как рассказал губернатор, новый Еврейский культурный центр в Мытищах — это современное пространство, где помимо синагоги есть локации для детей, спортивный и музейный залы. Здесь устраивают кулинарные мастер-классы, проходят творческие мастерские, изучают иврит и вместе отмечают праздники. Строительство центра поддержал главный раввин России Берл Лазар — в 2020 году он заложил здесь первый камень. Воробьев вручил ему Орден "За заслуги перед Московской областью" I степени.
https://ria.ru/20240520/vorobev-1947271735.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, берл лазар
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Берл Лазар

Воробьев посетил открытие Еврейского культурного центра в Мытищах

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновГубернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытие Еврейского культурного центра "Дружба" в Мытищах
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытие Еврейского культурного центра Дружба в Мытищах - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Антон Чернов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытие Еврейского культурного центра "Дружба" в Мытищах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что посетил открытие Еврейского культурного центра "Дружба" в Мытищах, где помимо синагоги есть локации для детей, спортивный и музейный залы.
"Накануне в Мытищах заехал на открытие Еврейского культурного центра "Дружба". Еврейская община здесь дружная – 350 семей. Её руководитель Борис Гурович и раввин Реб Йоханан помогают малоимущим семьям и одиноким пожилым людям - обеспечивают продуктами и лекарствами, собирают гуманитарную помощь для бойцов в зону СВО", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Воробьев: Пироговское шоссе могут реконструировать до конца года
20 мая, 18:52
Как рассказал губернатор, новый Еврейский культурный центр в Мытищах — это современное пространство, где помимо синагоги есть локации для детей, спортивный и музейный залы. Здесь устраивают кулинарные мастер-классы, проходят творческие мастерские, изучают иврит и вместе отмечают праздники.
Строительство центра поддержал главный раввин России Берл Лазар — в 2020 году он заложил здесь первый камень. Воробьев вручил ему Орден "За заслуги перед Московской областью" I степени.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевБерл Лазар
 
 
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