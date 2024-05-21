https://ria.ru/20240521/moldaviya-1947466854.html

Власти Молдавии провоцируют отток людей из страны, заявила глава Гагаузии

Власти Молдавии провоцируют отток людей из страны, заявила глава Гагаузии - РИА Новости, 21.05.2024

Власти Молдавии провоцируют отток людей из страны, заявила глава Гагаузии

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в своем Telegram-канале, что власти намеренно ведут политику, которая приводит к оттоку... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:19

2024-05-21T16:19

2024-05-21T17:17

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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в своем Telegram-канале, что власти намеренно ведут политику, которая приводит к оттоку людей из страны, лишая ее молодых специалистов.Ранее министерство образования Молдавии анонсировало проект оптимизации учебных заведений. В числе прочих он предусматривает объединение двух профтехучилищ на территории Гагаузии."Решение, как обычно, принимается правительством без учета мнения жителей и профессионального сообщества. Эти действия я лично, мои коллеги, педагоги, студенты училищ считаем вредительством… Власти продолжают курс на отток населения из страны. Если молодежи негде учиться, она вынуждена уезжать за рубеж", - написала Гуцул. По ее словам, Молдавии нужно развивать систему образования, сохранять ее доступность и качество, чтобы на учебу приезжали студенты из других стран. Глава Гагаузии отметила, что решение властей также лишает рабочих мест педагогов, которые и без того не могут похвастать высоким доходом."Наш блок "Победа" не допустит, чтобы страна оказалась обезглавлена — лишена молодых специалистов, профессиональных кадров. Мы будем бороться за наши учебные заведения, за будущее нашей молодежи. Образование — это ключ к процветанию, и мы не позволим его у нас отобрать", - добавила Гуцул.В 2023 году правительство уже провело процедуру оптимизации высших учебных заведений, в результате которой было значительно сокращено количество университетов в Молдавии.

https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул