https://ria.ru/20240521/moldaviya-1947466854.html
Власти Молдавии провоцируют отток людей из страны, заявила глава Гагаузии
Власти Молдавии провоцируют отток людей из страны, заявила глава Гагаузии - РИА Новости, 21.05.2024
Власти Молдавии провоцируют отток людей из страны, заявила глава Гагаузии
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в своем Telegram-канале, что власти намеренно ведут политику, которая приводит к оттоку... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:19
2024-05-21T16:19
2024-05-21T17:17
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в своем Telegram-канале, что власти намеренно ведут политику, которая приводит к оттоку людей из страны, лишая ее молодых специалистов.Ранее министерство образования Молдавии анонсировало проект оптимизации учебных заведений. В числе прочих он предусматривает объединение двух профтехучилищ на территории Гагаузии."Решение, как обычно, принимается правительством без учета мнения жителей и профессионального сообщества. Эти действия я лично, мои коллеги, педагоги, студенты училищ считаем вредительством… Власти продолжают курс на отток населения из страны. Если молодежи негде учиться, она вынуждена уезжать за рубеж", - написала Гуцул. По ее словам, Молдавии нужно развивать систему образования, сохранять ее доступность и качество, чтобы на учебу приезжали студенты из других стран. Глава Гагаузии отметила, что решение властей также лишает рабочих мест педагогов, которые и без того не могут похвастать высоким доходом."Наш блок "Победа" не допустит, чтобы страна оказалась обезглавлена — лишена молодых специалистов, профессиональных кадров. Мы будем бороться за наши учебные заведения, за будущее нашей молодежи. Образование — это ключ к процветанию, и мы не позволим его у нас отобрать", - добавила Гуцул.В 2023 году правительство уже провело процедуру оптимизации высших учебных заведений, в результате которой было значительно сокращено количество университетов в Молдавии.
https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул
Власти Молдавии провоцируют отток людей из страны, заявила глава Гагаузии
Гуцул: власти Молдавии намеренно лишают страну молодых специалистов
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в своем Telegram-канале, что власти намеренно ведут политику, которая приводит к оттоку людей из страны, лишая ее молодых специалистов.
Ранее министерство образования Молдавии анонсировало проект оптимизации учебных заведений. В числе прочих он предусматривает объединение двух профтехучилищ на территории Гагаузии.
"Решение, как обычно, принимается правительством без учета мнения жителей и профессионального сообщества. Эти действия я лично, мои коллеги, педагоги, студенты училищ считаем вредительством… Власти продолжают курс на отток населения из страны. Если молодежи негде учиться, она вынуждена уезжать за рубеж", - написала Гуцул. По ее словам, Молдавии нужно развивать систему образования, сохранять ее доступность и качество, чтобы на учебу приезжали студенты из других стран. Глава Гагаузии отметила, что решение властей также лишает рабочих мест педагогов, которые и без того не могут похвастать высоким доходом.
"Наш блок "Победа" не допустит, чтобы страна оказалась обезглавлена — лишена молодых специалистов, профессиональных кадров. Мы будем бороться за наши учебные заведения, за будущее нашей молодежи. Образование — это ключ к процветанию, и мы не позволим его у нас отобрать", - добавила Гуцул.
В 2023 году правительство уже провело процедуру оптимизации высших учебных заведений, в результате которой было значительно сокращено количество университетов в Молдавии.