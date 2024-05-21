https://ria.ru/20240521/mobilizatsiya-1947498972.html

Житель Украины две недели скрывался от мобилизации в лесу

Житель Украины две недели скрывался от мобилизации в лесу - РИА Новости, 21.05.2024

Житель Украины две недели скрывался от мобилизации в лесу

Украинец две недели жил в лесу во Львовской области, скрываясь от мобилизации, сообщило во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:13

2024-05-21T18:13

2024-05-21T18:17

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинец две недели жил в лесу во Львовской области, скрываясь от мобилизации, сообщило во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Во Львовской области мужчина две недели жил в лесу, скрываясь от мобилизации, и избил полицейского, который остановил его для проверки документов", - говорится в сообщении "Страны". Журналисты сообщают, что "уклонист" является жителем Волынской области. Опасаясь мобилизации, фигурант решил уйти из дома и поселиться в лесу в соседней Львовской области. Получил ли он ранее повестку - неизвестно. В суде он заявил о намерении впоследствии покинуть территорию Украины. Во время одной из вылазок в город "уклонист" столкнулся с полицейским, после чего, испугавшись вручения повестки, напал на правоохранителя и попытался сбежать, но был задержан. По данным журналистов, нарушитель отправлен под домашний арест. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, львовская область, вооруженные силы украины