Житель Украины две недели скрывался от мобилизации в лесу
"Страна": житель Львовской области две недели скрывался от мобилизации в лесу
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинец две недели жил в лесу во Львовской области, скрываясь от мобилизации, сообщило во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Во Львовской области мужчина две недели жил в лесу, скрываясь от мобилизации, и избил полицейского, который остановил его для проверки документов", - говорится в сообщении "Страны".
Журналисты сообщают, что "уклонист" является жителем Волынской области. Опасаясь мобилизации, фигурант решил уйти из дома и поселиться в лесу в соседней Львовской области. Получил ли он ранее повестку - неизвестно. В суде он заявил о намерении впоследствии покинуть территорию Украины. Во время одной из вылазок в город "уклонист" столкнулся с полицейским, после чего, испугавшись вручения повестки, напал на правоохранителя и попытался сбежать, но был задержан. По данным журналистов, нарушитель отправлен под домашний арест.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.