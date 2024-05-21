Рейтинг@Mail.ru
Житель Украины две недели скрывался от мобилизации в лесу - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 21.05.2024 (обновлено: 18:17 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/mobilizatsiya-1947498972.html
Житель Украины две недели скрывался от мобилизации в лесу
Житель Украины две недели скрывался от мобилизации в лесу - РИА Новости, 21.05.2024
Житель Украины две недели скрывался от мобилизации в лесу
Украинец две недели жил в лесу во Львовской области, скрываясь от мобилизации, сообщило во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:13
2024-05-21T18:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львовская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1170:718:3143:1828_1920x0_80_0_0_56471ec5eb5965cd6698b2d115a0a165.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинец две недели жил в лесу во Львовской области, скрываясь от мобилизации, сообщило во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Во Львовской области мужчина две недели жил в лесу, скрываясь от мобилизации, и избил полицейского, который остановил его для проверки документов", - говорится в сообщении "Страны". Журналисты сообщают, что "уклонист" является жителем Волынской области. Опасаясь мобилизации, фигурант решил уйти из дома и поселиться в лесу в соседней Львовской области. Получил ли он ранее повестку - неизвестно. В суде он заявил о намерении впоследствии покинуть территорию Украины. Во время одной из вылазок в город "уклонист" столкнулся с полицейским, после чего, испугавшись вручения повестки, напал на правоохранителя и попытался сбежать, но был задержан. По данным журналистов, нарушитель отправлен под домашний арест. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.
https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
украина
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1326:645:3143:2008_1920x0_80_0_0_08c6e26e6cc2da696df491e55232c5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, львовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область, Вооруженные силы Украины
Житель Украины две недели скрывался от мобилизации в лесу

"Страна": житель Львовской области две недели скрывался от мобилизации в лесу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинец две недели жил в лесу во Львовской области, скрываясь от мобилизации, сообщило во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Во Львовской области мужчина две недели жил в лесу, скрываясь от мобилизации, и избил полицейского, который остановил его для проверки документов", - говорится в сообщении "Страны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
От аналоговой к цифровой: мобилизация шагает по Украине
19 мая, 08:00
Журналисты сообщают, что "уклонист" является жителем Волынской области. Опасаясь мобилизации, фигурант решил уйти из дома и поселиться в лесу в соседней Львовской области. Получил ли он ранее повестку - неизвестно. В суде он заявил о намерении впоследствии покинуть территорию Украины. Во время одной из вылазок в город "уклонист" столкнулся с полицейским, после чего, испугавшись вручения повестки, напал на правоохранителя и попытался сбежать, но был задержан. По данным журналистов, нарушитель отправлен под домашний арест.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Время для атаки: Украина нашла сто тысяч отличных новых солдат
17 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛьвовская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала