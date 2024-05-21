https://ria.ru/20240521/mishustin-1947423413.html

Власти долго не обращали внимания на приоритетные отрасли, заявил Мишустин

Власти долго не обращали внимания на приоритетные отрасли, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.05.2024

Власти долго не обращали внимания на приоритетные отрасли, заявил Мишустин

Достижение национальных целей развития РФ невозможно без технологического суверенитета и суверенных решений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин,... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:40

2024-05-21T14:40

2024-05-21T14:47

экономика

россия

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Достижение национальных целей развития РФ невозможно без технологического суверенитета и суверенных решений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, отметив, что власти долгое время не обращали внимания на приоритетные отрасли. "Достижение национальных целей развития невозможно без технологического и промышленного суверенитета и суверенных решений", - отметил Мишустин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Глава кабмина РФ назвал достижение технологического суверенитета "непростой задачей", напомнив, что ранее в России в значительном количестве отраслей внедрялись зарубежные решения в производства. "Мы много лет, я скажу откровенно, не обращали внимания на важнейшие отрасли, и решения, которые внедрялись в том числе и огромным количеством наших подготовленных специалистов, иностранные, стали частью работы, частью жизни многих заводов, производств", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947404781.html

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экономика, россия, михаил мишустин