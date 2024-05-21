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Власти долго не обращали внимания на приоритетные отрасли, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.05.2024
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14:40 21.05.2024 (обновлено: 14:47 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947423413.html
Власти долго не обращали внимания на приоритетные отрасли, заявил Мишустин
Власти долго не обращали внимания на приоритетные отрасли, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.05.2024
Власти долго не обращали внимания на приоритетные отрасли, заявил Мишустин
Достижение национальных целей развития РФ невозможно без технологического суверенитета и суверенных решений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:40
2024-05-21T14:47
экономика
россия
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Достижение национальных целей развития РФ невозможно без технологического суверенитета и суверенных решений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, отметив, что власти долгое время не обращали внимания на приоритетные отрасли. "Достижение национальных целей развития невозможно без технологического и промышленного суверенитета и суверенных решений", - отметил Мишустин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Глава кабмина РФ назвал достижение технологического суверенитета "непростой задачей", напомнив, что ранее в России в значительном количестве отраслей внедрялись зарубежные решения в производства. "Мы много лет, я скажу откровенно, не обращали внимания на важнейшие отрасли, и решения, которые внедрялись в том числе и огромным количеством наших подготовленных специалистов, иностранные, стали частью работы, частью жизни многих заводов, производств", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947404781.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Власти долго не обращали внимания на приоритетные отрасли, заявил Мишустин

Мишустин: достижение целей развития невозможно без технологического суверенитета

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Достижение национальных целей развития РФ невозможно без технологического суверенитета и суверенных решений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, отметив, что власти долгое время не обращали внимания на приоритетные отрасли.
"Достижение национальных целей развития невозможно без технологического и промышленного суверенитета и суверенных решений", - отметил Мишустин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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Вчера, 13:48
Глава кабмина РФ назвал достижение технологического суверенитета "непростой задачей", напомнив, что ранее в России в значительном количестве отраслей внедрялись зарубежные решения в производства.
"Мы много лет, я скажу откровенно, не обращали внимания на важнейшие отрасли, и решения, которые внедрялись в том числе и огромным количеством наших подготовленных специалистов, иностранные, стали частью работы, частью жизни многих заводов, производств", - сказал Мишустин.
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