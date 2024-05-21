https://ria.ru/20240521/mishustin-1947407278.html

Мишустин рассказал, кто отстает в переходе на отечественный софт

Мишустин рассказал, кто отстает в переходе на отечественный софт - РИА Новости, 21.05.2024

Мишустин рассказал, кто отстает в переходе на отечественный софт

Фармацевтическое производство и судостроение пока отстают в переходе на отечественный софт, но уже есть положительная динамика, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:55

2024-05-21T13:55

2024-05-21T13:55

экономика

россия

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Фармацевтическое производство и судостроение пока отстают в переходе на отечественный софт, но уже есть положительная динамика, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". В ходе выступления Мишустин сообщил, что за четыре года продажи российского ПО увеличились более чем вдвое, а готовых пакетных решений – в пять раз. "На них активно переходят организации в электроэнергетике, нефтегазовой области, общем машиностроении и авиастроении. Но пока, может быть не так активно… отстают немного фармацевтические производства и судостроение. Но идет уже положительная динамика", - сказал Мишустин. -0-

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947406280.html

россия

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экономика, россия, михаил мишустин