https://ria.ru/20240521/mishustin-1947406940.html

Мишустин отметил важность производства российских серверных платформ

Мишустин отметил важность производства российских серверных платформ - РИА Новости, 21.05.2024

Мишустин отметил важность производства российских серверных платформ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил важность производства собственных российских серверных платформ. На это он обратил внимание у... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:54

2024-05-21T13:54

2024-05-21T13:54

технологии

россия

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил важность производства собственных российских серверных платформ. На это он обратил внимание у объединенного стенда компаний Yadro и "Бюро 1440". Премьеру показали образцы цифровой физической инфраструктуры российской разработки, а также наработки для высокоскоростной спутниковой передачи данных. "Это очень важный элемент, - подчеркнул Мишустин. - (Если сделаем) свои серверные платформы - уже практически печатные платы не проблема". По словам премьера, достижения российских компаний не могут не радовать: "Это настоящий реальный успех". "Желаю только удачи компании ("Бюро 1440"), чтобы все инженеры... продолжали выполнять все задачи для технологического суверенитета".

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947406280.html

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947404014.html

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технологии, россия, михаил мишустин