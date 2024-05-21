https://ria.ru/20240521/mishustin-1947406940.html
Мишустин отметил важность производства российских серверных платформ
Мишустин отметил важность производства российских серверных платформ - РИА Новости, 21.05.2024
Мишустин отметил важность производства российских серверных платформ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил важность производства собственных российских серверных платформ. На это он обратил внимание у... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:54
2024-05-21T13:54
2024-05-21T13:54
технологии
россия
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил важность производства собственных российских серверных платформ. На это он обратил внимание у объединенного стенда компаний Yadro и "Бюро 1440". Премьеру показали образцы цифровой физической инфраструктуры российской разработки, а также наработки для высокоскоростной спутниковой передачи данных. "Это очень важный элемент, - подчеркнул Мишустин. - (Если сделаем) свои серверные платформы - уже практически печатные платы не проблема". По словам премьера, достижения российских компаний не могут не радовать: "Это настоящий реальный успех". "Желаю только удачи компании ("Бюро 1440"), чтобы все инженеры... продолжали выполнять все задачи для технологического суверенитета".
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947406280.html
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947404014.html
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин отметил важность производства российских серверных платформ
Мишустин: нужно делать свои серверные платформы, это очень важный элемент
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил важность производства собственных российских серверных платформ. На это он обратил внимание у объединенного стенда компаний Yadro и "Бюро 1440".
Премьеру показали образцы цифровой физической инфраструктуры российской разработки, а также наработки для высокоскоростной спутниковой передачи данных.
"Это очень важный элемент, - подчеркнул Мишустин. - (Если сделаем) свои серверные платформы - уже практически печатные платы не проблема".
По словам премьера, достижения российских компаний не могут не радовать: "Это настоящий реальный успех". "Желаю только удачи компании ("Бюро 1440"), чтобы все инженеры... продолжали выполнять все задачи для технологического суверенитета".