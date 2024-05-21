https://ria.ru/20240521/mishustin-1947405589.html

Мишустин призвал развивать институт цифровых атташе

Мишустин призвал развивать институт цифровых атташе - РИА Новости, 21.05.2024

Мишустин призвал развивать институт цифровых атташе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить развитие института цифровых атташе с учетом амбициозных задач по продвижению отечественного софта за... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:51

2024-05-21T13:51

2024-05-21T13:53

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить развитие института цифровых атташе с учетом амбициозных задач по продвижению отечественного софта за рубеж. Выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), Мишустин рассказал о работе службы цифровых атташе. Сотрудники торговых представительств России в иностранных государствах оказывают поддержку российским ИТ-компаниям в экспортной деятельности. Такие специалисты работают уже в 14 странах, а всего будут – в 35. "Надо обеспечить развитие института "цифровых атташе" с учетом анализа уже полученных результатов и постановки амбициозных целей именно по продвижению отечественного программного продукта за рубеж", - сказал Мишустин. Мишустин заметил, что цифровые атташе работают на площадке в дни форума.

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947404781.html

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин