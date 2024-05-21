https://ria.ru/20240521/mishustin-1947405589.html
Мишустин призвал развивать институт цифровых атташе
Мишустин призвал развивать институт цифровых атташе - РИА Новости, 21.05.2024
Мишустин призвал развивать институт цифровых атташе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить развитие института цифровых атташе с учетом амбициозных задач по продвижению отечественного софта за... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:51
2024-05-21T13:51
2024-05-21T13:53
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михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить развитие института цифровых атташе с учетом амбициозных задач по продвижению отечественного софта за рубеж. Выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), Мишустин рассказал о работе службы цифровых атташе. Сотрудники торговых представительств России в иностранных государствах оказывают поддержку российским ИТ-компаниям в экспортной деятельности. Такие специалисты работают уже в 14 странах, а всего будут – в 35. "Надо обеспечить развитие института "цифровых атташе" с учетом анализа уже полученных результатов и постановки амбициозных целей именно по продвижению отечественного программного продукта за рубеж", - сказал Мишустин. Мишустин заметил, что цифровые атташе работают на площадке в дни форума.
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947404781.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал развивать институт цифровых атташе
Мишустин: нужно развивать института цифровых атташе для продвижения ПО за рубеж
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить развитие института цифровых атташе с учетом амбициозных задач по продвижению отечественного софта за рубеж.
Выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), Мишустин рассказал о работе службы цифровых атташе. Сотрудники торговых представительств России в иностранных государствах оказывают поддержку российским ИТ-компаниям в экспортной деятельности. Такие специалисты работают уже в 14 странах, а всего будут – в 35.
"Надо обеспечить развитие института "цифровых атташе" с учетом анализа уже полученных результатов и постановки амбициозных целей именно по продвижению отечественного программного продукта за рубеж", - сказал Мишустин.
Мишустин заметил, что цифровые атташе работают на площадке в дни форума.