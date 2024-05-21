https://ria.ru/20240521/mishustin-1947386787.html
Власти планируют стимулировать спрос на разработку пакетных программ
Власти планируют стимулировать спрос на разработку пакетных программ - РИА Новости, 21.05.2024
Власти планируют стимулировать спрос на разработку пакетных программ
Власти РФ планируют стимулировать спрос на разработку пакетных программных продуктов, запустит новые механизмы формирования объединенных закупок, сообщил... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:42
2024-05-21T12:42
2024-05-21T12:42
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Власти РФ планируют стимулировать спрос на разработку пакетных программных продуктов, запустит новые механизмы формирования объединенных закупок, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Отдельное внимание уделим развитию пакетных программных продуктов. И продолжим предоставлять государственную поддержку при внедрении подобных пилотных проектов у крупных заказчиков. Утвердим стандарты типовых комплексных решений. Запустим новые механизмы формирования объединенных закупок. И в целом и дальше будем стимулировать спрос на такие разработки", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947382314.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Власти планируют стимулировать спрос на разработку пакетных программ
Мишустин: в РФ будут стимулировать спрос на разработку пакетных программ