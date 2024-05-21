https://ria.ru/20240521/mishustin-1947384777.html

Более половины компаний России к декабрю перейдут на отечественное ПО

Более половины компаний России к декабрю перейдут на отечественное ПО - РИА Новости, 21.05.2024

Более половины компаний России к декабрю перейдут на отечественное ПО

Свыше половины всех компаний России станут использовать отечественный софт для организации своей деятельности к декабрю текущего года, заявил премьер-министр... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:35

2024-05-21T12:35

2024-05-21T12:35

экономика

россия

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Свыше половины всех компаний России станут использовать отечественный софт для организации своей деятельности к декабрю текущего года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "К декабрю уже свыше половины всех компаний станут использовать отечественный софт для организации своей деятельности. Хотя еще, напомню, два года назад их было чуть больше трети", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947382314.html

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экономика, россия, михаил мишустин