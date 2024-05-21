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Более половины компаний России к декабрю перейдут на отечественное ПО - РИА Новости, 21.05.2024
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12:35 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947384777.html
Более половины компаний России к декабрю перейдут на отечественное ПО
Более половины компаний России к декабрю перейдут на отечественное ПО - РИА Новости, 21.05.2024
Более половины компаний России к декабрю перейдут на отечественное ПО
Свыше половины всех компаний России станут использовать отечественный софт для организации своей деятельности к декабрю текущего года, заявил премьер-министр... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:35
2024-05-21T12:35
экономика
россия
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Свыше половины всех компаний России станут использовать отечественный софт для организации своей деятельности к декабрю текущего года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "К декабрю уже свыше половины всех компаний станут использовать отечественный софт для организации своей деятельности. Хотя еще, напомню, два года назад их было чуть больше трети", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Более половины компаний России к декабрю перейдут на отечественное ПО

Мишустин: более половины компаний будут использовать отечественное ПО к декабрю

© iStock.com / gorodenkoffПрограммист
Программист - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Программист. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Свыше половины всех компаний России станут использовать отечественный софт для организации своей деятельности к декабрю текущего года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"К декабрю уже свыше половины всех компаний станут использовать отечественный софт для организации своей деятельности. Хотя еще, напомню, два года назад их было чуть больше трети", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
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