Минюст внес Freedom House* в перечень нежелательных организаций

2024-05-21T17:05

сша

россия

украина

freedom house

вооруженные силы украины

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минюст включил в перечень нежелательных в России иностранных и международных организаций американскую международную неправительственную организацию Freedom House, Inc.* (США), украинский фонд помощи ВСУ "Вернись живым"* и эстонскую НПО Stop Occupation of Karelia*, сообщается на сайте министерства. "162. ... ККК - Stop Occupation of Karelia*, Эстонская Республика... 163. ... Мiжнародний благодiйний фонд "Повернись живим"* ("Международный благотворительный фонд "Вернись живым"*) (Украина)... 164. ... Freedom House, Inc.* ("Фридом Хаус"*) (США)", - говорится в перечне.* Организация, признанная нежелательной в России

