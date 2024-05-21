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ВС России отразили контратаку ВСУ под Старомайорским - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/minoborony-1947395967.html
ВС России отразили контратаку ВСУ под Старомайорским
ВС России отразили контратаку ВСУ под Старомайорским - РИА Новости, 21.05.2024
ВС России отразили контратаку ВСУ под Старомайорским
Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" составили до 145 солдат, отражена контратака ВСУ под Старомайорским, сообщили во... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:14
2024-05-21T13:14
в мире
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старомайорское
сша
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" составили до 145 солдат, отражена контратака ВСУ под Старомайорским, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Макаровка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака противника в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, старомайорское, сша, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Старомайорское, США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВС России отразили контратаку ВСУ под Старомайорским

Минобороны: потери ВСУ под Старомайорским составили 145 солдат

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" составили до 145 солдат, отражена контратака ВСУ под Старомайорским, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Макаровка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака противника в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
19 мая, 13:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСтаромайорскоеСШАВооруженные силы Украины
 
 
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