https://ria.ru/20240521/minkovka-1947318596.html
Артиллеристы отряда "Рысь" уничтожили пункт размещения ВСУ в селе Миньковка
Артиллеристы отряда "Рысь" уничтожили пункт размещения ВСУ в селе Миньковка - РИА Новости, 21.05.2024
Артиллеристы отряда "Рысь" уничтожили пункт размещения ВСУ в селе Миньковка
Артиллеристы отряда "Рысь" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", уничтожили пункт размещения ВСУ, в котором на момент удара... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T04:37
2024-05-21T04:37
2024-05-21T04:37
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Артиллеристы отряда "Рысь" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", уничтожили пункт размещения ВСУ, в котором на момент удара было порядка 20 человек, в населенном пункте Миньковка, в 40 километрах от Краматорска в Донбассе, сообщил РИА Новости боец отряда с позывным "Зингер". Ранее сообщалось, что ВСУ превратили населенный пункт Миньковка в Донбассе в опорный пункт. "При аэроразведке добровольческого корпуса в населенном пункте Миньковка была обнаружена цель ПВД (пункт временной дислокации – ред.) противника. Отработали расчетом БМ-21 ("Град")", - рассказал собеседник агентства. По его словам, согласно разведданным на момент удара там находилось порядка 20 военнослужащих ВСУ. "Было зафиксировано попадание. Они вели там активный образ жизни", - рассказал "Зингер".
https://ria.ru/20240512/artilleriya-1945331025.html
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в мире, донбасс, краматорск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Краматорск, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы отряда "Рысь" уничтожили пункт размещения ВСУ в селе Миньковка
Артиллеристы отряда "Рысь" уничтожили пункт размещения ВСУ в Миньковке в ДНР
ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Артиллеристы отряда "Рысь" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", уничтожили пункт размещения ВСУ, в котором на момент удара было порядка 20 человек, в населенном пункте Миньковка, в 40 километрах от Краматорска в Донбассе, сообщил РИА Новости боец отряда с позывным "Зингер".
Ранее сообщалось, что ВСУ превратили населенный пункт Миньковка в Донбассе в опорный пункт.
"При аэроразведке добровольческого корпуса в населенном пункте Миньковка была обнаружена цель ПВД (пункт временной дислокации – ред.) противника. Отработали расчетом БМ-21 ("Град")", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, согласно разведданным на момент удара там находилось порядка 20 военнослужащих ВСУ.
"Было зафиксировано попадание. Они вели там активный образ жизни", - рассказал "Зингер".