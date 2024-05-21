https://ria.ru/20240521/minkovka-1947318596.html

Артиллеристы отряда "Рысь" уничтожили пункт размещения ВСУ в селе Миньковка

Артиллеристы отряда "Рысь" уничтожили пункт размещения ВСУ в селе Миньковка - РИА Новости, 21.05.2024

Артиллеристы отряда "Рысь" уничтожили пункт размещения ВСУ в селе Миньковка

Артиллеристы отряда "Рысь" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", уничтожили пункт размещения ВСУ, в котором на момент удара... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T04:37

2024-05-21T04:37

2024-05-21T04:37

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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Артиллеристы отряда "Рысь" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", уничтожили пункт размещения ВСУ, в котором на момент удара было порядка 20 человек, в населенном пункте Миньковка, в 40 километрах от Краматорска в Донбассе, сообщил РИА Новости боец отряда с позывным "Зингер". Ранее сообщалось, что ВСУ превратили населенный пункт Миньковка в Донбассе в опорный пункт. "При аэроразведке добровольческого корпуса в населенном пункте Миньковка была обнаружена цель ПВД (пункт временной дислокации – ред.) противника. Отработали расчетом БМ-21 ("Град")", - рассказал собеседник агентства. По его словам, согласно разведданным на момент удара там находилось порядка 20 военнослужащих ВСУ. "Было зафиксировано попадание. Они вели там активный образ жизни", - рассказал "Зингер".

https://ria.ru/20240512/artilleriya-1945331025.html

https://ria.ru/20240114/rotatsii-1921221854.html

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в мире, донбасс, краматорск, вооруженные силы украины