https://ria.ru/20240521/medvedchuk-1947316890.html

Медведчук призвал привлечь Зеленского к уголовной ответственности

Медведчук призвал привлечь Зеленского к уголовной ответственности - РИА Новости, 21.05.2024

Медведчук призвал привлечь Зеленского к уголовной ответственности

Владимир Зеленский с 21 мая не может находиться у власти, теряет неприкосновенность и должен быть привлечен к уголовной ответственности за узурпацию власти,... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T03:35

2024-05-21T03:35

2024-05-21T03:35

украина

россия

владимир зеленский

виктор медведчук

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_484:0:3197:1526_1920x0_80_0_0_5317a4abe66049dc1963be8630a6ef94.png

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский с 21 мая не может находиться у власти, теряет неприкосновенность и должен быть привлечен к уголовной ответственности за узурпацию власти, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук."С 21 мая 2024 года Зеленский не может выполнять президентские полномочия, теряет право неприкосновенности и должен быть привлечен к уголовной ответственности, по статье 109 УК Украины – совершение действий, направленных на узурпацию и захват государственной власти путем нарушения предписаний конституции Украины, устанавливающих периодичность выборов главы государства, а также устранения народа от осуществления власти непосредственно", - сказал он.По словам Медведчука, учитывая, что выборы президента Украины не проводились, Зеленский по истечению срока своих полномочий с 21 мая не может их выполнять, то есть, является нелегитимным.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести конституционный суд республики.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947310153.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947309813.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир путин, в мире