https://ria.ru/20240521/lavrov-1947444724.html

Россия ценит отношения с Пакистаном, заявил Лавров

Россия ценит отношения с Пакистаном, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2024

Россия ценит отношения с Пакистаном, заявил Лавров

Отношения России и Пакистана активно развиваются, в экономической сфере необходимо придать новую силу работе межправкомиссии, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:28

2024-05-21T15:28

2024-05-21T15:28

россия

пакистан

пекин

сергей лавров

шос

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АСТАНА, 21 мая - РИА Новости. Отношения России и Пакистана активно развиваются, в экономической сфере необходимо придать новую силу работе межправкомиссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой пакистанского МИД Исхаком Даром. Беседа проходит на полях министерского заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Мы ценим наши двусторонние отношения, которые весьма активно развиваются", - сказал Лавров. По его словам, "в прошлом октябре в Пекине встречались наши лидеры". Министр отметил также связи по парламентской линии. "Консультации между министерствами носят регулярный (характер)", - обратил внимание министр. "В экономической сфере необходимо активизировать работу межправительственной комиссии", - добавил он.

https://ria.ru/20230922/lavrov-1897917367.html

https://ria.ru/20240220/pakistan-1928367233.html

россия

пакистан

пекин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, пакистан, пекин, сергей лавров, шос