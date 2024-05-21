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Россия ценит отношения с Пакистаном, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2024
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15:28 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/lavrov-1947444724.html
Россия ценит отношения с Пакистаном, заявил Лавров
Россия ценит отношения с Пакистаном, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2024
Россия ценит отношения с Пакистаном, заявил Лавров
Отношения России и Пакистана активно развиваются, в экономической сфере необходимо придать новую силу работе межправкомиссии, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:28
2024-05-21T15:28
россия
пакистан
пекин
сергей лавров
шос
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АСТАНА, 21 мая - РИА Новости. Отношения России и Пакистана активно развиваются, в экономической сфере необходимо придать новую силу работе межправкомиссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой пакистанского МИД Исхаком Даром. Беседа проходит на полях министерского заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Мы ценим наши двусторонние отношения, которые весьма активно развиваются", - сказал Лавров. По его словам, "в прошлом октябре в Пекине встречались наши лидеры". Министр отметил также связи по парламентской линии. "Консультации между министерствами носят регулярный (характер)", - обратил внимание министр. "В экономической сфере необходимо активизировать работу межправительственной комиссии", - добавил он.
https://ria.ru/20230922/lavrov-1897917367.html
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россия, пакистан, пекин, сергей лавров, шос
Россия, Пакистан, Пекин, Сергей Лавров, ШОС
Россия ценит отношения с Пакистаном, заявил Лавров

Лавров призвал придать новую силу работе межправкомиссии России и Пакистана

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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АСТАНА, 21 мая - РИА Новости. Отношения России и Пакистана активно развиваются, в экономической сфере необходимо придать новую силу работе межправкомиссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой пакистанского МИД Исхаком Даром.
Беседа проходит на полях министерского заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и временный министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым самой важной
22 сентября 2023, 02:46
"Мы ценим наши двусторонние отношения, которые весьма активно развиваются", - сказал Лавров.
По его словам, "в прошлом октябре в Пекине встречались наши лидеры".
Министр отметил также связи по парламентской линии.
"Консультации между министерствами носят регулярный (характер)", - обратил внимание министр. "В экономической сфере необходимо активизировать работу межправительственной комиссии", - добавил он.
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