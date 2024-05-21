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Лавров прокомментировал санкции США против Ирана - РИА Новости, 21.05.2024
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12:31 21.05.2024 (обновлено: 12:45 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/lavrov-1947383293.html
Лавров прокомментировал санкции США против Ирана
Лавров прокомментировал санкции США против Ирана - РИА Новости, 21.05.2024
Лавров прокомментировал санкции США против Ирана
Санкции Вашингтона в области в авиационной отрасли, в том числе против Ирана и запрет на поставку запасных частей для самолетов американского производства,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:31
2024-05-21T12:45
иран
сша
в мире
сергей лавров
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АСТАНА, 21 мая - РИА Новости. Санкции Вашингтона в области в авиационной отрасли, в том числе против Ирана и запрет на поставку запасных частей для самолетов американского производства, подвергают риску людей, США сознательно наносят ущерб простым гражданам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Об этом уже прямо сказал бывший министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, обвинив США в том, что, вводя санкции, которые включают в себя запрет на поставку запчастей для американской авиационной техники, они подвергают риску жизни людей. Американцы от этого открещиваются, но на самом деле, и в других странах, против которых США объявляют санкции, не поступают запчасти для американской техники, в том числе авиационной", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС.Он подчеркнул, что заявления о том, что американские санкции, якобы направленные против властей, на деле не вредят людям, являются ложью."В данном случае идёт речь о сознательном нанесении ущерба простым гражданам, которые пользуются транспортными средствами", - отметил министр.
https://ria.ru/20240516/sanktsii-1946554708.html
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иран, сша, в мире, сергей лавров, шос, вашингтон (штат)
Иран, США, В мире, Сергей Лавров, ШОС, Вашингтон (штат)
Лавров прокомментировал санкции США против Ирана

Лавров: санкции США в авиационной отрасли подвергают риску людей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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АСТАНА, 21 мая - РИА Новости. Санкции Вашингтона в области в авиационной отрасли, в том числе против Ирана и запрет на поставку запасных частей для самолетов американского производства, подвергают риску людей, США сознательно наносят ущерб простым гражданам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Об этом уже прямо сказал бывший министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, обвинив США в том, что, вводя санкции, которые включают в себя запрет на поставку запчастей для американской авиационной техники, они подвергают риску жизни людей. Американцы от этого открещиваются, но на самом деле, и в других странах, против которых США объявляют санкции, не поступают запчасти для американской техники, в том числе авиационной", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС.
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Он подчеркнул, что заявления о том, что американские санкции, якобы направленные против властей, на деле не вредят людям, являются ложью.
"В данном случае идёт речь о сознательном нанесении ущерба простым гражданам, которые пользуются транспортными средствами", - отметил министр.
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