https://ria.ru/20240521/lavrov-1947383293.html

Лавров прокомментировал санкции США против Ирана

Лавров прокомментировал санкции США против Ирана - РИА Новости, 21.05.2024

Лавров прокомментировал санкции США против Ирана

Санкции Вашингтона в области в авиационной отрасли, в том числе против Ирана и запрет на поставку запасных частей для самолетов американского производства,... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:31

2024-05-21T12:31

2024-05-21T12:45

иран

сша

в мире

сергей лавров

шос

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АСТАНА, 21 мая - РИА Новости. Санкции Вашингтона в области в авиационной отрасли, в том числе против Ирана и запрет на поставку запасных частей для самолетов американского производства, подвергают риску людей, США сознательно наносят ущерб простым гражданам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Об этом уже прямо сказал бывший министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, обвинив США в том, что, вводя санкции, которые включают в себя запрет на поставку запчастей для американской авиационной техники, они подвергают риску жизни людей. Американцы от этого открещиваются, но на самом деле, и в других странах, против которых США объявляют санкции, не поступают запчасти для американской техники, в том числе авиационной", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС.Он подчеркнул, что заявления о том, что американские санкции, якобы направленные против властей, на деле не вредят людям, являются ложью."В данном случае идёт речь о сознательном нанесении ущерба простым гражданам, которые пользуются транспортными средствами", - отметил министр.

https://ria.ru/20240516/sanktsii-1946554708.html

https://ria.ru/20240223/oae-1929216358.html

иран

сша

вашингтон (штат)

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иран, сша, в мире, сергей лавров, шос, вашингтон (штат)