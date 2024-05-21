https://ria.ru/20240521/lavrov-1947356628.html
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания ШОС в Астане. Трансляция
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания ШОС в Астане. Трансляция - РИА Новости, 21.05.2024
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания ШОС в Астане. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:07
2024-05-21T12:07
2024-05-21T12:07
астана
россия
сергей лавров
шос
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Астане
LIVE: Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Астане
2024-05-21T12:07
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PT32M41S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астана, россия, сергей лавров, шос, видео
Астана, Россия, Сергей Лавров, ШОС
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания ШОС в Астане. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
2024-05-21T12:07
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PT32M41S
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане.