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Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания ШОС в Астане. Трансляция - РИА Новости, 21.05.2024
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12:07 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/lavrov-1947356628.html
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания ШОС в Астане. Трансляция
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания ШОС в Астане. Трансляция - РИА Новости, 21.05.2024
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания ШОС в Астане. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:07
2024-05-21T12:07
астана
россия
сергей лавров
шос
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Астане
LIVE: Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Астане
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астана, россия, сергей лавров, шос, видео
Астана, Россия, Сергей Лавров, ШОС
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания ШОС в Астане. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
2024-05-21T12:07
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Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания ШОС в Астане. Трансляция

Читать ria.ru в
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
 
АстанаРоссияСергей ЛавровШОС
 
 
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