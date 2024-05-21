https://ria.ru/20240521/lavrov-1947356628.html

Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания ШОС в Астане. Трансляция

Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания ШОС в Астане. Трансляция - РИА Новости, 21.05.2024

Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания ШОС в Астане. Трансляция

Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:07

2024-05-21T12:07

2024-05-21T12:07

астана

россия

сергей лавров

шос

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Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

астана

россия

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2024

Максим Зубков

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Максим Зубков

астана, россия, сергей лавров, шос, видео