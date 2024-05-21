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Президент Латвии наградил генсека НАТО высшей государственной наградой
Президент Латвии наградил генсека НАТО высшей государственной наградой - РИА Новости, 21.05.2024
Президент Латвии наградил генсека НАТО высшей государственной наградой
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс наградил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга высшей наградой республики, орденом Трех Звезд, "за особые заслуги... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:55
2024-05-21T10:55
2024-05-21T10:55
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс наградил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга высшей наградой республики, орденом Трех Звезд, "за особые заслуги перед Латвией", сообщила пресс-служба президента страны. "Капитул ордена принял решение за особые заслуги перед Латвией наградить орденом Трех Звезд и сделать кавалером Большого креста ордена Трех Звезд генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение было принято 10 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, йенс столтенберг, эдгарс ринкевичс, нато
В мире, Латвия, Йенс Столтенберг, Эдгарс Ринкевичс, НАТО
Президент Латвии наградил генсека НАТО высшей государственной наградой
Ринкевичс наградил Столтенберга высшей госнаградой Латвии "за особые заслуги"
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс наградил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга высшей наградой республики, орденом Трех Звезд, "за особые заслуги перед Латвией", сообщила пресс-служба президента страны.
"Капитул ордена принял решение за особые заслуги перед Латвией наградить орденом Трех Звезд и сделать кавалером Большого креста ордена Трех Звезд генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение было принято 10 апреля.