https://ria.ru/20240521/latviya-1947353930.html

Президент Латвии наградил генсека НАТО высшей государственной наградой

Президент Латвии наградил генсека НАТО высшей государственной наградой - РИА Новости, 21.05.2024

Президент Латвии наградил генсека НАТО высшей государственной наградой

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс наградил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга высшей наградой республики, орденом Трех Звезд, "за особые заслуги... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:55

2024-05-21T10:55

2024-05-21T10:55

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йенс столтенберг

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс наградил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга высшей наградой республики, орденом Трех Звезд, "за особые заслуги перед Латвией", сообщила пресс-служба президента страны. "Капитул ордена принял решение за особые заслуги перед Латвией наградить орденом Трех Звезд и сделать кавалером Большого креста ордена Трех Звезд генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение было принято 10 апреля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, латвия, йенс столтенберг, эдгарс ринкевичс, нато