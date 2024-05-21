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Президент Латвии наградил генсека НАТО высшей государственной наградой - РИА Новости, 21.05.2024
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10:55 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/latviya-1947353930.html
Президент Латвии наградил генсека НАТО высшей государственной наградой
Президент Латвии наградил генсека НАТО высшей государственной наградой - РИА Новости, 21.05.2024
Президент Латвии наградил генсека НАТО высшей государственной наградой
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс наградил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга высшей наградой республики, орденом Трех Звезд, "за особые заслуги... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:55
2024-05-21T10:55
в мире
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс наградил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга высшей наградой республики, орденом Трех Звезд, "за особые заслуги перед Латвией", сообщила пресс-служба президента страны. "Капитул ордена принял решение за особые заслуги перед Латвией наградить орденом Трех Звезд и сделать кавалером Большого креста ордена Трех Звезд генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение было принято 10 апреля.
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в мире, латвия, йенс столтенберг, эдгарс ринкевичс, нато
В мире, Латвия, Йенс Столтенберг, Эдгарс Ринкевичс, НАТО
Президент Латвии наградил генсека НАТО высшей государственной наградой

Ринкевичс наградил Столтенберга высшей госнаградой Латвии "за особые заслуги"

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс наградил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга высшей наградой республики, орденом Трех Звезд, "за особые заслуги перед Латвией", сообщила пресс-служба президента страны.
"Капитул ордена принял решение за особые заслуги перед Латвией наградить орденом Трех Звезд и сделать кавалером Большого креста ордена Трех Звезд генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение было принято 10 апреля.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
СМИ: глава МИД Латвии надеется поучаствовать в борьбе за пост генсека НАТО
19 ноября 2023, 22:46
 
В миреЛатвияЙенс СтолтенбергЭдгарс РинкевичсНАТО
 
 
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