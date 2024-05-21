В Пентагоне заявили о проблемах с координацией между США и союзниками
Пентагон: проблемы с координацией между США и союзниками затрудняют помощь Киеву
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Проблемы с координацией между США и союзниками затрудняют помощь Украине, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона.
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"Проверка выявила, что хотя минобороны координировало на нескольких уровнях запросы Украины о военной технике и помощи со странами-партнерами, проблемы затрудняли координацию и влияли на эффективность", - говорится в отчете генинспектора.
Ранее в другом отчете генинспектор Пентагона предупредил, что передаваемое Украине американское оружие не прослужит долго без плана по его обслуживанию, что ставит под угрозу возможности Украины и самих США по ответу на угрозы нацбезопасности. Ранее аудитор уже критиковал отсутствие планов по техническому обслуживанию американского оружия, переданного Киеву. В докладе в феврале он сообщил, что передача системы ПРО Patriot, бронемашин Bradley и Stryker, танков Abrams не сопровождалась системной разработкой мероприятий по их техобслуживанию, поэтому системы и вооружения становятся бесполезными. Сторч подчеркивал, что такое отсутствие дальновидности вызывает беспокойство.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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