https://ria.ru/20240521/koordinatsiya-1947489874.html

В Пентагоне заявили о проблемах с координацией между США и союзниками

В Пентагоне заявили о проблемах с координацией между США и союзниками - РИА Новости, 21.05.2024

В Пентагоне заявили о проблемах с координацией между США и союзниками

Проблемы с координацией между США и союзниками затрудняют помощь Украине, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:43

2024-05-21T17:43

2024-05-21T17:43

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Проблемы с координацией между США и союзниками затрудняют помощь Украине, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона. "Проверка выявила, что хотя минобороны координировало на нескольких уровнях запросы Украины о военной технике и помощи со странами-партнерами, проблемы затрудняли координацию и влияли на эффективность", - говорится в отчете генинспектора. Ранее в другом отчете генинспектор Пентагона предупредил, что передаваемое Украине американское оружие не прослужит долго без плана по его обслуживанию, что ставит под угрозу возможности Украины и самих США по ответу на угрозы нацбезопасности. Ранее аудитор уже критиковал отсутствие планов по техническому обслуживанию американского оружия, переданного Киеву. В докладе в феврале он сообщил, что передача системы ПРО Patriot, бронемашин Bradley и Stryker, танков Abrams не сопровождалась системной разработкой мероприятий по их техобслуживанию, поэтому системы и вооружения становятся бесполезными. Сторч подчеркивал, что такое отсутствие дальновидности вызывает беспокойство. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231202/pobeda-1913395709.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, нато