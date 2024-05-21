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В Пентагоне заявили о проблемах с координацией между США и союзниками - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:43 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/koordinatsiya-1947489874.html
В Пентагоне заявили о проблемах с координацией между США и союзниками
В Пентагоне заявили о проблемах с координацией между США и союзниками - РИА Новости, 21.05.2024
В Пентагоне заявили о проблемах с координацией между США и союзниками
Проблемы с координацией между США и союзниками затрудняют помощь Украине, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:43
2024-05-21T17:43
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Проблемы с координацией между США и союзниками затрудняют помощь Украине, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона. "Проверка выявила, что хотя минобороны координировало на нескольких уровнях запросы Украины о военной технике и помощи со странами-партнерами, проблемы затрудняли координацию и влияли на эффективность", - говорится в отчете генинспектора. Ранее в другом отчете генинспектор Пентагона предупредил, что передаваемое Украине американское оружие не прослужит долго без плана по его обслуживанию, что ставит под угрозу возможности Украины и самих США по ответу на угрозы нацбезопасности. Ранее аудитор уже критиковал отсутствие планов по техническому обслуживанию американского оружия, переданного Киеву. В докладе в феврале он сообщил, что передача системы ПРО Patriot, бронемашин Bradley и Stryker, танков Abrams не сопровождалась системной разработкой мероприятий по их техобслуживанию, поэтому системы и вооружения становятся бесполезными. Сторч подчеркивал, что такое отсутствие дальновидности вызывает беспокойство. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В Пентагоне заявили о проблемах с координацией между США и союзниками

Пентагон: проблемы с координацией между США и союзниками затрудняют помощь Киеву

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Проблемы с координацией между США и союзниками затрудняют помощь Украине, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона.
«
"Проверка выявила, что хотя минобороны координировало на нескольких уровнях запросы Украины о военной технике и помощи со странами-партнерами, проблемы затрудняли координацию и влияли на эффективность", - говорится в отчете генинспектора.
Ранее в другом отчете генинспектор Пентагона предупредил, что передаваемое Украине американское оружие не прослужит долго без плана по его обслуживанию, что ставит под угрозу возможности Украины и самих США по ответу на угрозы нацбезопасности. Ранее аудитор уже критиковал отсутствие планов по техническому обслуживанию американского оружия, переданного Киеву. В докладе в феврале он сообщил, что передача системы ПРО Patriot, бронемашин Bradley и Stryker, танков Abrams не сопровождалась системной разработкой мероприятий по их техобслуживанию, поэтому системы и вооружения становятся бесполезными. Сторч подчеркивал, что такое отсутствие дальновидности вызывает беспокойство.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министерство обороны США - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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