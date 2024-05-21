https://ria.ru/20240521/kolomna-1947355807.html

В Коломне откроют новый центр реабилитации для участников СВО

В Коломне откроют новый центр реабилитации для участников СВО - РИА Новости, 21.05.2024

В Коломне откроют новый центр реабилитации для участников СВО

Новый подмосковный центр реабилитации для участников СВО заработает на базе "Протэкс-центра" в Коломне, начиная с июня, сообщил председатель Московской... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:03

2024-05-21T11:03

2024-05-21T11:03

общество

коломна

игорь брынцалов

московская областная дума

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Новый подмосковный центр реабилитации для участников СВО заработает на базе "Протэкс-центра" в Коломне, начиная с июня, сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов в своем Telegram-канале.В июне откроем новый подмосковный центр реабилитации для участников СВО. Он заработает на базе "Протэкс-центра" в Коломне. Здесь будет оказана помощь тем, кто нуждается в протезировании. Ожидаем, что уже в этом году реабилитацию в центре пройдут около 500 бойцов", - отметил Брынцалов.Глава регионального парламента напомнил, что сейчас участники специальной военной операции, получившие ранения, проходят бесплатную реабилитацию в центре "Ясенки". "Уже 176 бойцов поправили там своё здоровье. Здесь также развёрнут центр проката технических средств реабилитации. Некоторых бойцов, восстанавливающих своё здоровье в "Ясенках", уже сопровождают их родные. Соответствующий закон мы приняли в этом году", - добавил Брынцалов. -0-

https://ria.ru/20240515/minzdrav-1946113181.html

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коломна

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общество, коломна, игорь брынцалов, московская областная дума