https://ria.ru/20240521/kolomna-1947355807.html
В Коломне откроют новый центр реабилитации для участников СВО
В Коломне откроют новый центр реабилитации для участников СВО - РИА Новости, 21.05.2024
В Коломне откроют новый центр реабилитации для участников СВО
Новый подмосковный центр реабилитации для участников СВО заработает на базе "Протэкс-центра" в Коломне, начиная с июня, сообщил председатель Московской... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:03
2024-05-21T11:03
2024-05-21T11:03
общество
коломна
игорь брынцалов
московская областная дума
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Новый подмосковный центр реабилитации для участников СВО заработает на базе "Протэкс-центра" в Коломне, начиная с июня, сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов в своем Telegram-канале.В июне откроем новый подмосковный центр реабилитации для участников СВО. Он заработает на базе "Протэкс-центра" в Коломне. Здесь будет оказана помощь тем, кто нуждается в протезировании. Ожидаем, что уже в этом году реабилитацию в центре пройдут около 500 бойцов", - отметил Брынцалов.Глава регионального парламента напомнил, что сейчас участники специальной военной операции, получившие ранения, проходят бесплатную реабилитацию в центре "Ясенки". "Уже 176 бойцов поправили там своё здоровье. Здесь также развёрнут центр проката технических средств реабилитации. Некоторых бойцов, восстанавливающих своё здоровье в "Ясенках", уже сопровождают их родные. Соответствующий закон мы приняли в этом году", - добавил Брынцалов. -0-
https://ria.ru/20240515/minzdrav-1946113181.html
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общество, коломна, игорь брынцалов, московская областная дума
Общество, Коломна, Игорь Брынцалов, Московская областная дума
В Коломне откроют новый центр реабилитации для участников СВО
Брынцалов: центр реабилитации для участников СВО заработает в Коломне с июня