https://ria.ru/20240521/khotkovo-1947520171.html

Строительство больничного комплекса завершится в Хотьково в сентябре

Строительство больничного комплекса завершится в Хотьково в сентябре - РИА Новости, 21.05.2024

Строительство больничного комплекса завершится в Хотьково в сентябре

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил возведение крупного больничного комплекса, который строится по президентскому национальному проекту... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T19:58

2024-05-21T19:58

2024-05-21T19:58

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общество

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил возведение крупного больничного комплекса, который строится по президентскому национальному проекту "Здравоохранение", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Территория, на которой расположится больничный комплекс в семь раз больше той, где сейчас находится поликлиника. Новое медучреждение будет состоять из трех больших корпусов. Лечиться там смогут более 28 тысяч жителей, включая 6,5 тысяч детей. Услуги в комплексе по полису ОМС сможет получать любой житель независимо от того, приписан он к поликлинике или нет. "Важно обеспечить качественную медицинскую помощь нашим жителям и в крупных муниципалитетах, и в маленьких городах, и в поселках. Здесь строится современный больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену. Когда я был здесь два года назад, строители только заливали бетон, сейчас уже – работы на финишной прямой. Рассчитываем, что в сентябре они будут завершены, подключат оборудование", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на такие ответственные сложные объекты стараются ставить только проверенные строительные компании. Поэтому губернатор надеется, что они не подведут. Также ключевое здесь – врачи, особое внимание было уделено набору докторов. Ранее действовавшая в Хотькове больница располагалась в деревянном здании. Ее построили еще до Первой мировой войны. Помещения не отвечали уже ни современным требованиям, ни санитарно-эпидемиологическим нормам. Больницу снесли. Сейчас жители получают медуслуги в поликлинике №5. Однако здесь ощущается нехватка узких специалистов. Так, чтобы попасть на прием к кардиологу, гастроэнтерологу, сделать гастроскопию и другие эндоскопические исследования, пациентам приходится ездить в Сергиево-Посадскую районную больницу, рассказали в пресс-службе. Строительство больничного комплекса началось в 2022 году. Сейчас его готовность – 79%. В первом комплексе больницы разместится комплексная поликлиника, рассчитанная на взрослых и детей, а также дневной стационар на 10 коек. Предусмотрено большое педиатрическое отделение с дополнительными кабинетами узких специалистов. Во втором корпусе – консультационно-диагностический центр. Там будут отделения стоматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, функциональной диагностики, эндоскопии с палатой дневного пребывания, а также клинико-диагностическая лаборатория. В третьем расположится круглосуточный стационар на 60 коек: 20 в терапевтическом отделении, 20 – в реабилитации, 20 – в офтальмологии. Причем, офтальмологическое отделение полностью переведут из районной больницы. Кроме того, в этом корпусе также будет отделение восстановительной медицины с водолечебницей. На территории больницы предусмотрены парковая зона, площадки для прогулок и отдыха, парковка на более 100 машиномест. На базе нового медучреждения будет подстанция скорой помощи, добавили в пресс-службе. Московская область оснастит больницу самой современной медицинской техникой. В поликлинику закупят КТ, цифровые рентген и флюорограф, аппарат УЗИ экспертного класса, стоматологическое оборудование. А в стационар – оборудование для восстановительного лечения и проведения офтальмологических операций. Также в 1,5 раза увеличится штат персонала. Для привлечения специалистов в регионе предусмотрены специальные меры поддержки: ежемесячная компенсация аренды жилья, программы "Социальная ипотека", "Земский доктор", "Приведи друга", а также выплата для врачей первого звена, помощь с устройством детей в садики и школы.

https://ria.ru/20240521/fizmat-litsey-1947511378.html

https://ria.ru/20240520/vorobev-1947271735.html

https://ria.ru/20240517/podmoskove-1946763040.html

https://ria.ru/20240517/kapremont-1946624433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев