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Врачи МО провели более 10 тысяч сложных операций с января 2024 года - РИА Новости, 21.05.2024
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Новости Подмосковья
 
15:26 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/khirurgiya-1947444487.html
Врачи МО провели более 10 тысяч сложных операций с января 2024 года
Врачи МО провели более 10 тысяч сложных операций с января 2024 года - РИА Новости, 21.05.2024
Врачи МО провели более 10 тысяч сложных операций с января 2024 года
С начала года врачи Подмосковья провели более 10 тысяч сложных операций. Как рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева, РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:26
2024-05-21T15:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. С начала года врачи Подмосковья провели более 10 тысяч сложных операций. Как рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева, специалисты с высоким уровнем профессионализма оказывают экстренные услуги в 37 медицинских учреждениях, сообщил 360.ru.Высокотехнологичная помощь в Московской области предоставляется по 15 профилям. Речь идет об онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии и другим направлениям."В подмосковных больницах можно получить бесплатную высокотехнологичную медпомощь по 15 профилям – онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии. Только с начала года высокотехнологичные операции провели свыше 10 тысячам пациентов", – сказала Болатаева.В регионе по полису ОМС также можно получить эндопротезирование, стентирование сосудов, имплантацию кардиостимуяторов и другие операции.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Врачи МО провели более 10 тысяч сложных операций с января 2024 года

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоказания на мониторе во время операции в больнице
Показания на мониторе во время операции в больнице - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. С начала года врачи Подмосковья провели более 10 тысяч сложных операций. Как рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева, специалисты с высоким уровнем профессионализма оказывают экстренные услуги в 37 медицинских учреждениях, сообщил 360.ru.
Высокотехнологичная помощь в Московской области предоставляется по 15 профилям. Речь идет об онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии и другим направлениям.
"В подмосковных больницах можно получить бесплатную высокотехнологичную медпомощь по 15 профилям – онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии. Только с начала года высокотехнологичные операции провели свыше 10 тысячам пациентов", – сказала Болатаева.
В регионе по полису ОМС также можно получить эндопротезирование, стентирование сосудов, имплантацию кардиостимуяторов и другие операции.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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