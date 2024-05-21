https://ria.ru/20240521/khirurgiya-1947444487.html

Врачи МО провели более 10 тысяч сложных операций с января 2024 года

Врачи МО провели более 10 тысяч сложных операций с января 2024 года - РИА Новости, 21.05.2024

Врачи МО провели более 10 тысяч сложных операций с января 2024 года

С начала года врачи Подмосковья провели более 10 тысяч сложных операций. Как рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева, РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:26

2024-05-21T15:26

2024-05-21T15:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. С начала года врачи Подмосковья провели более 10 тысяч сложных операций. Как рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева, специалисты с высоким уровнем профессионализма оказывают экстренные услуги в 37 медицинских учреждениях, сообщил 360.ru.Высокотехнологичная помощь в Московской области предоставляется по 15 профилям. Речь идет об онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии и другим направлениям."В подмосковных больницах можно получить бесплатную высокотехнологичную медпомощь по 15 профилям – онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии. Только с начала года высокотехнологичные операции провели свыше 10 тысячам пациентов", – сказала Болатаева.В регионе по полису ОМС также можно получить эндопротезирование, стентирование сосудов, имплантацию кардиостимуяторов и другие операции.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)