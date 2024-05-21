https://ria.ru/20240521/khasikov-1947449792.html
Хасиков доложил Путину о росте ВРП
Хасиков доложил Путину о росте ВРП - РИА Новости, 21.05.2024
Хасиков доложил Путину о росте ВРП
Глава Калмыкии Бату Хасиков доложил президенту России Владимиру Путину о том, что валовый региональный продукт (ВРП) вырос за последние пять лет на 38%. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:45
2024-05-21T15:45
2024-05-21T15:45
экономика
россия
бату хасиков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947428699_92:482:2877:2048_1920x0_80_0_0_1de54fa4015f446832d912ed3a6dc00c.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков доложил президенту России Владимиру Путину о том, что валовый региональный продукт (ВРП) вырос за последние пять лет на 38%. Во вторник Путин провел встречу с Хасиковым. "У нас был валовой региональный продукт увеличен за пять лет на 38%, промышленность - в три раза. Вообще, Калмыкия считается аграрным регионом, но я хочу все-таки - и моя команда при вашей поддержке - добиться того, чтобы Калмыкия стала аграрно-индустриальным регионом", - сказал Хасиков.
https://ria.ru/20240521/putin-1947428212.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947428699_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_691c5140a01ed6ece7e54e906ded92e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, бату хасиков, владимир путин
Экономика, Россия, Бату Хасиков, Владимир Путин
Хасиков доложил Путину о росте ВРП
Хасиков: валовый региональный продукт вырос за последние пять лет на 38%
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков доложил президенту России Владимиру Путину о том, что валовый региональный продукт (ВРП) вырос за последние пять лет на 38%.
Во вторник Путин провел встречу с Хасиковым.
"У нас был валовой региональный продукт увеличен за пять лет на 38%, промышленность - в три раза. Вообще, Калмыкия считается аграрным регионом, но я хочу все-таки - и моя команда при вашей поддержке - добиться того, чтобы Калмыкия стала аграрно-индустриальным регионом", - сказал Хасиков.