https://ria.ru/20240521/khasikov-1947449792.html

Хасиков доложил Путину о росте ВРП

Хасиков доложил Путину о росте ВРП - РИА Новости, 21.05.2024

Хасиков доложил Путину о росте ВРП

Глава Калмыкии Бату Хасиков доложил президенту России Владимиру Путину о том, что валовый региональный продукт (ВРП) вырос за последние пять лет на 38%. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:45

2024-05-21T15:45

2024-05-21T15:45

экономика

россия

бату хасиков

владимир путин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков доложил президенту России Владимиру Путину о том, что валовый региональный продукт (ВРП) вырос за последние пять лет на 38%. Во вторник Путин провел встречу с Хасиковым. "У нас был валовой региональный продукт увеличен за пять лет на 38%, промышленность - в три раза. Вообще, Калмыкия считается аграрным регионом, но я хочу все-таки - и моя команда при вашей поддержке - добиться того, чтобы Калмыкия стала аграрно-индустриальным регионом", - сказал Хасиков.

https://ria.ru/20240521/putin-1947428212.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, бату хасиков, владимир путин