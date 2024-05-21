https://ria.ru/20240521/khasikov-1947431091.html

Глава Калмыкии поблагодарил Путина за доверие

Глава Калмыкии поблагодарил Путина за доверие - РИА Новости, 21.05.2024

Глава Калмыкии поблагодарил Путина за доверие

Глава Калмыкии Бату Хасиков поблагодарил за доверие президента РФ Владимира Путина в ответ на его пожелания успехов на предстоящих выборах главы республики. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:59

2024-05-21T14:59

2024-05-21T15:10

политика

россия

владимир путин

бату хасиков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков поблагодарил за доверие президента РФ Владимира Путина в ответ на его пожелания успехов на предстоящих выборах главы республики.Во вторник Путин провел встречу с Хасиковым, в ходе разговора президент пожелал главе Калмыкии удачи на предстоящих в сентябре выборах."Владимир Владимирович, спасибо за доверие. Не подведем", - сказал Хасиков.

https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947429304.html

россия

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Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, бату хасиков