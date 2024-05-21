https://ria.ru/20240521/khasikov-1947431091.html
Глава Калмыкии поблагодарил Путина за доверие
Глава Калмыкии поблагодарил Путина за доверие - РИА Новости, 21.05.2024
Глава Калмыкии поблагодарил Путина за доверие
Глава Калмыкии Бату Хасиков поблагодарил за доверие президента РФ Владимира Путина в ответ на его пожелания успехов на предстоящих выборах главы республики. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:59
2024-05-21T14:59
2024-05-21T15:10
политика
россия
владимир путин
бату хасиков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков поблагодарил за доверие президента РФ Владимира Путина в ответ на его пожелания успехов на предстоящих выборах главы республики.Во вторник Путин провел встречу с Хасиковым, в ходе разговора президент пожелал главе Калмыкии удачи на предстоящих в сентябре выборах."Владимир Владимирович, спасибо за доверие. Не подведем", - сказал Хасиков.
https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947429304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, бату хасиков
Политика, Россия, Владимир Путин, Бату Хасиков
Глава Калмыкии поблагодарил Путина за доверие
Хасиков поблагодарил Путина за доверие в ответ на пожелание успехов на выборах
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков поблагодарил за доверие президента РФ Владимира Путина в ответ на его пожелания успехов на предстоящих выборах главы республики.
Во вторник Путин провел встречу с Хасиковым, в ходе разговора президент пожелал главе Калмыкии удачи на предстоящих в сентябре выборах.
"Владимир Владимирович, спасибо за доверие. Не подведем", - сказал Хасиков.