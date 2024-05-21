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Путин рассчитывает, что рост МСП в Калмыкии повлияет на уровень безработицы - РИА Новости, 21.05.2024
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15:35 21.05.2024 (обновлено: 15:39 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947447095.html
Путин рассчитывает, что рост МСП в Калмыкии повлияет на уровень безработицы
Путин рассчитывает, что рост МСП в Калмыкии повлияет на уровень безработицы - РИА Новости, 21.05.2024
Путин рассчитывает, что рост МСП в Калмыкии повлияет на уровень безработицы
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что серьезный рост числа малых и средних предприятий в Калмыкии повлияет на уровень безработицы в республике. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:35
2024-05-21T15:39
экономика
россия
владимир путин
бату хасиков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что серьезный рост числа малых и средних предприятий в Калмыкии повлияет на уровень безработицы в республике. Президент и глава Калмыкии Бату Хасиков на рабочей встрече во вторник обсудили экономические показатели региона, инструменты развития промышленности и сельского хозяйства в республике, вопросы здравоохранения. "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства растет серьезно – в 2,3 раза выросло. Надеюсь, что это повлияет на уровень безработицы", - сказал Путин.
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экономика, россия, владимир путин, бату хасиков
Экономика, Россия, Владимир Путин, Бату Хасиков
Путин рассчитывает, что рост МСП в Калмыкии повлияет на уровень безработицы

Путин: рост МСП в Калмыкии должен повлиять на уровень безработицы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи. 21 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи. 21 мая 2024
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что серьезный рост числа малых и средних предприятий в Калмыкии повлияет на уровень безработицы в республике.
Президент и глава Калмыкии Бату Хасиков на рабочей встрече во вторник обсудили экономические показатели региона, инструменты развития промышленности и сельского хозяйства в республике, вопросы здравоохранения.
"Количество субъектов малого и среднего предпринимательства растет серьезно – в 2,3 раза выросло. Надеюсь, что это повлияет на уровень безработицы", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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