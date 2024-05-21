https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947447095.html
Путин рассчитывает, что рост МСП в Калмыкии повлияет на уровень безработицы
Путин рассчитывает, что рост МСП в Калмыкии повлияет на уровень безработицы - РИА Новости, 21.05.2024
Путин рассчитывает, что рост МСП в Калмыкии повлияет на уровень безработицы
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что серьезный рост числа малых и средних предприятий в Калмыкии повлияет на уровень безработицы в республике. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:35
2024-05-21T15:35
2024-05-21T15:39
экономика
россия
владимир путин
бату хасиков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что серьезный рост числа малых и средних предприятий в Калмыкии повлияет на уровень безработицы в республике. Президент и глава Калмыкии Бату Хасиков на рабочей встрече во вторник обсудили экономические показатели региона, инструменты развития промышленности и сельского хозяйства в республике, вопросы здравоохранения. "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства растет серьезно – в 2,3 раза выросло. Надеюсь, что это повлияет на уровень безработицы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947429304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, бату хасиков
Экономика, Россия, Владимир Путин, Бату Хасиков
Путин рассчитывает, что рост МСП в Калмыкии повлияет на уровень безработицы
Путин: рост МСП в Калмыкии должен повлиять на уровень безработицы