https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947447095.html

Путин рассчитывает, что рост МСП в Калмыкии повлияет на уровень безработицы

Путин рассчитывает, что рост МСП в Калмыкии повлияет на уровень безработицы - РИА Новости, 21.05.2024

Путин рассчитывает, что рост МСП в Калмыкии повлияет на уровень безработицы

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что серьезный рост числа малых и средних предприятий в Калмыкии повлияет на уровень безработицы в республике. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:35

2024-05-21T15:35

2024-05-21T15:39

экономика

россия

владимир путин

бату хасиков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что серьезный рост числа малых и средних предприятий в Калмыкии повлияет на уровень безработицы в республике. Президент и глава Калмыкии Бату Хасиков на рабочей встрече во вторник обсудили экономические показатели региона, инструменты развития промышленности и сельского хозяйства в республике, вопросы здравоохранения. "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства растет серьезно – в 2,3 раза выросло. Надеюсь, что это повлияет на уровень безработицы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947429304.html

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, бату хасиков