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Путин назвал сынов Калмыкии преданными воинами России - РИА Новости, 21.05.2024
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15:14 21.05.2024
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Путин назвал сынов Калмыкии преданными воинами России
Путин назвал сынов Калмыкии преданными воинами России - РИА Новости, 21.05.2024
Путин назвал сынов Калмыкии преданными воинами России
Президент России Владимир Путин согласился с утверждением о том, что "сыны Калмыкии являются преданными воинами России". РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:14
2024-05-21T15:14
политика
россия
владимир путин
бату хасиков
республика калмыкия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с утверждением о том, что "сыны Калмыкии являются преданными воинами России". Глава Калмыкии Бату Хасиков на встрече с президентом отметил, что "более 400 лет сыны Калмыкии являются преданными воинами России". "Это точно", - согласился Путин.
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политика, россия, владимир путин, бату хасиков, республика калмыкия
Политика, Россия, Владимир Путин, Бату Хасиков, Республика Калмыкия
Путин назвал сынов Калмыкии преданными воинами России

Путин согласился с определением сынов Калмыкии как преданных воинов России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с утверждением о том, что "сыны Калмыкии являются преданными воинами России".
Глава Калмыкии Бату Хасиков на встрече с президентом отметил, что "более 400 лет сыны Калмыкии являются преданными воинами России".
"Это точно", - согласился Путин.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинБату ХасиковРеспублика Калмыкия
 
 
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