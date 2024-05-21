https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947440470.html
Путин назвал сынов Калмыкии преданными воинами России
Путин назвал сынов Калмыкии преданными воинами России - РИА Новости, 21.05.2024
Путин назвал сынов Калмыкии преданными воинами России
Президент России Владимир Путин согласился с утверждением о том, что "сыны Калмыкии являются преданными воинами России". РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:14
2024-05-21T15:14
2024-05-21T15:14
политика
россия
владимир путин
бату хасиков
республика калмыкия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с утверждением о том, что "сыны Калмыкии являются преданными воинами России". Глава Калмыкии Бату Хасиков на встрече с президентом отметил, что "более 400 лет сыны Калмыкии являются преданными воинами России". "Это точно", - согласился Путин.
https://ria.ru/20221026/medpomosch-1827047057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, бату хасиков, республика калмыкия
Политика, Россия, Владимир Путин, Бату Хасиков, Республика Калмыкия
Путин назвал сынов Калмыкии преданными воинами России
Путин согласился с определением сынов Калмыкии как преданных воинов России