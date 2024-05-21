https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947440470.html

Путин назвал сынов Калмыкии преданными воинами России

Путин назвал сынов Калмыкии преданными воинами России - РИА Новости, 21.05.2024

Путин назвал сынов Калмыкии преданными воинами России

Президент России Владимир Путин согласился с утверждением о том, что "сыны Калмыкии являются преданными воинами России". РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:14

2024-05-21T15:14

2024-05-21T15:14

политика

россия

владимир путин

бату хасиков

республика калмыкия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с утверждением о том, что "сыны Калмыкии являются преданными воинами России". Глава Калмыкии Бату Хасиков на встрече с президентом отметил, что "более 400 лет сыны Калмыкии являются преданными воинами России". "Это точно", - согласился Путин.

https://ria.ru/20221026/medpomosch-1827047057.html

россия

республика калмыкия

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, бату хасиков, республика калмыкия